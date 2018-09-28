США передали Украине патрульные катера типа «Island»

Церемония передачи двух патрульных катеров типа «Island» для военно-морских сил Украины состоялась в Балтиморе. Ожидается что эти катера пополнят флотилию военных кораблей Украины на Азовском море.

Во время церемонии передачи ВМС Украины 2 патрульных катеров типа «Island» вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер заявил, что Береговая охрана использует эти судна с 1986 года и они являются «важным элементом в обеспечении безопасности». Об этом сообщает «Радио Свобода».

«12 таких кораблей все еще находятся в эксплуатации. Они служат в США и Юго-Восточной Азии. По мере того, как береговая охрана улучшает и модернизирует свои активы, мы передаем корабли «Island» в Пакистан, Грузию и Коста-Рику, помогая повысить безопасность на море для этих наций», – рассказал вице-адмирал.

«Я уверен, что эти корабли также отслужат замечательную службу в Военно-морском флоте Украины. В умелых руках эти катера являются многосторонними и очень эффективными», , – подчеркнул он.

«Их персонал может помогать при стихийных бедствиях, защите жизней на море и оборонительных операциях», – добавил вице-адмирал.

Макалистер пообещал, что сотрудники Береговой охраны проведут тренировки для личного состава ВМС Украины, чтобы подготовить их к управлению катерами.

«Мы с нетерпением ждем начала процесса передачи и работы с нашими украинскими партнерами для того, чтобы доставить эти замечательные катера, которые так хорошо послужили Соединенным Штатам», – отметил вице-адмирал, передает пресс-служба украинского президента.

Как уже известно, США передали Украине 2 патрульные катера типа «Island». Церемония передачи двух патрульных катеров класса «Island» Украине прошла в американском городе Балтимор. Об этом сообщается на странице президента Петра Порошенко в Facebook.

«Первые две лодки класса «Island» станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», – отметил Порошенко.

США передали Україні перші два човни класу “Island”. Ця подія стане ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами, як і сприяння США в будівництві командного центру ВМС України в Очакові. США є світовим лідером у наданні практичної допомоги ЗСУ. На сьогодні від США ми отримали понад $1 млрд на підтримку безпеки. Ми також цінуємо нещодавнє рішення Конгресу США збільшити цю допомогу. Це підтримує наші військові асигнування, які вже перевищили 6% ВВП. Ця допомога особливо важлива в час, коли Росія підриває свободу морів і мореплавства в Азовському морі, боягузливо полюючи і залякуючи комерційні кораблі. Наше завдання — переконати Кремль у нашій рішучості щодо захисту берегів України.The first two “Island” boats will become a brick to strengthen a naval alliance between the Ukrainian and American peoples. Together with the US assistance for construction of Ukraine’s Navy Command Center in Ochakiv.The United States is the world’s leader in providing practical assistance to the Ukrainian Armed Forces. So far, we got over 1 billion of U.S. dollars in security assistance from the US. This is very supportive to our military allocations that already exceeded 6% of GDP. Russia is undermining the freedom of the seas and navigation in the Sea of Azov by cowardly hunting and bullying commercial ships. The task is to reassure Kremlin of our resolve to protect Ukraine’s shores. Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 27 вересня 2018 р.

Речь идет о 30-метровых катерах – «Drummond» и «Cushing».

Оба катера построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.

Передача двух вооруженных катеров Береговой охраны возникла в связи с ростом напряжения между Украиной и РФ в Азовском море в течение последних недель. И Киев, и США обвиняют Москву во вмешательстве в украинское судоходство в регионе.

«Радио Свобода»