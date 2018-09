США передали Украине патрульные катера типа «Island»

США передали Україні перші два човни класу “Island”. Ця подія стане ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами, як і сприяння США в будівництві командного центру ВМС України в Очакові. США є світовим лідером у наданні практичної допомоги ЗСУ. На сьогодні від США ми отримали понад $1 млрд на підтримку безпеки. Ми також цінуємо нещодавнє рішення Конгресу США збільшити цю допомогу. Це підтримує наші військові асигнування, які вже перевищили 6% ВВП. Ця допомога особливо важлива в час, коли Росія підриває свободу морів і мореплавства в Азовському морі, боягузливо полюючи і залякуючи комерційні кораблі. Наше завдання — переконати Кремль у нашій рішучості щодо захисту берегів України.The first two “Island” boats will become a brick to strengthen a naval alliance between the Ukrainian and American peoples. Together with the US assistance for construction of Ukraine’s Navy Command Center in Ochakiv.The United States is the world’s leader in providing practical assistance to the Ukrainian Armed Forces. So far, we got over 1 billion of U.S. dollars in security assistance from the US. This is very supportive to our military allocations that already exceeded 6% of GDP. Russia is undermining the freedom of the seas and navigation in the Sea of Azov by cowardly hunting and bullying commercial ships. The task is to reassure Kremlin of our resolve to protect Ukraine’s shores.

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 27 вересня 2018 р.