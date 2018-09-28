Голосование в ООН наглядно демонстрирует изоляцию России, – Климкин

Генассамблея ООН поддерживает украинскую позицию по вопросам российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и Донбасса.

Глава МИД Украины Павел Климкин считает начало 73-й сессии ГА ООН успешным в плане поддержки миром украинской позиции, а также свидетельством глубокой международной изоляции России. Такой мнение министр высказал по итогам пребывания в украинской делегации в Нью-Йорке, пишет «Укринформ».

«Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали нынешнюю сессию с внесения вопроса относительно оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю, посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал»,– отметил министр, имея в виду минимальную поддержку российской позиции в ООН.

Климкин подчеркнул, что «это голосование реально показывает, в какой изоляции находится Россия, и что мы движемся дальше».

Глава МИД также положительно оценил усилия относительно предоставленной Крымской резолюции.

«Мы начали готовить специальную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма. Это вопрос очень важный и чувствительный для всех», – отметил он.

Климкин сообщил, что беседовал с представителями стран, в том числе Латинской Америки, Азии и других регионов. «Все они говорят – нам не нужно допускать этих прецедентов. Все очень заинтересованы в этом»,– отметил он.

«Укринформ»