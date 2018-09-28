В Киево-Печерской Лавре отказываются от расследования пропажи иконы

О пропаже иконы стало известно вчера, 27 сентября, а похищение произошло, вероятно, днем ранее. Икона была очень быстро найдена првоохранителями, при попытке ее продажи.

Правоохранители обнаружили украденную из Киево-Печерской Лавры икону Георгия Победоносца при попытке ее продажи туристам. Об этом сообщила пресс-служба Лавры.

«Икона святого великомученика Георгия Победоносца была украдена из храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Священнослужители Лавры, обнаружив пропажу, сразу обратились в правоохранительные органы. В этот же день украденная икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры», – сказано в сообщении.

В Лавре отметили, что икона нуждается в реставрации из-за небрежного обращения с ней.

В Печерском управлении полиции Киева «Левому Берегу» подтвердили, что икону нашли вечером на территории храма, при этом по факту кражи никто не был задержан. «Личности похитителей не установлены», – сказала пресс-офицер управления Оксана Тищенко.

В полиции уточнили, что расследование по делу проводиться не будет, так как священнослужители Лавры отозвали свое заявление и сообщили, что не имеют никаких претензий и не хотят разбирательств.

Пропаже иконы была обнружена вчера, 27 сентября, а похищение произошло, вероятно, днем ранее. Об этом сообщала «Левому Берегу» пресс-офицер Печерского райуправления полиции Оксана Тищенко.

По ее словам, отсутствие иконы монахи заметили 26 сентября и обратились в полицию с заявлением.

По факту кражи открыто уголовное производство.

Ценность иконы Тищенко не уточнила.

Пресс-служба Киево-Печерской Лавры