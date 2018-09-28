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Взгляд

Муждабаев: «Венгерская народная республика». Путин активизировал второй фронт

Айдер Муждабаев, YouTube
28 сентября 2018

Обострение отношений между Украиной и Венгрией находится в фокусе масс-медиа и общественного внимания. Путин открыл в Венгрии свой «Второй фронт» против Украины.

То, что Россия финансово стимулирует венгерские власти атаковать Украину везде и как только можно, заметно невооруженным глазом. Об этом в своем ролике на своем YouTube-канале рассказывает сам журналист Айдер Муждабаев.

А если повнимательней присмотреться, то можно понять, почему в качестве союзника для открытия «второго фронта» русские выбрали именно Венгрию. И подумать о том, какие у них дальнейшие совместные планы. И как нам против этих планов бороться.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Венгрия, донбасс, ЕС, Закарпатье, крым, НАТО, Россия, Украина, федерализация

© Украинско-Российское обозрение

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