Муждабаев: «Венгерская народная республика». Путин активизировал второй фронт

Обострение отношений между Украиной и Венгрией находится в фокусе масс-медиа и общественного внимания. Путин открыл в Венгрии свой «Второй фронт» против Украины.

То, что Россия финансово стимулирует венгерские власти атаковать Украину везде и как только можно, заметно невооруженным глазом. Об этом в своем ролике на своем YouTube-канале рассказывает сам журналист Айдер Муждабаев.

А если повнимательней присмотреться, то можно понять, почему в качестве союзника для открытия «второго фронта» русские выбрали именно Венгрию. И подумать о том, какие у них дальнейшие совместные планы. И как нам против этих планов бороться.

Айдер Муждабаев, YouTube