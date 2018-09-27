Односельчане «Героя России» Чепиги опознали его в отравителе Скриплей «Боширове»

На родине Чепиги в Амурской области его опознали односельчане по фотографии «Руслана Боширов». Односельчане Чепиги просили не называть их имен в прессе, тк опсаются преследований со стороны ФСБ.

Односельчане полковника ГРУ Анатолия Чепиги узнали его в «Боширове». Российская газета «КоммерсантЪ» нашла знакомых полковника ГРУ Чепиги в селе Березовка Амурской области, где долгое время жила семья Чепиг. По меньшей мере одна женщина подтвердила журналистам, что он и Руслан Боширов, подозреваемый в отравлении Скрипалей в Великобритании, – это один человек.

Собеседники издания попросили не называть их имен, опасаясь проблем с ФСБ. Они уточнили, что видели Анатолия Чепигу давно, лет десять назад. По их словам, в последние дни жители Березовки пересматривают и перечитывают все опубликованные материалы по данной теме.

«Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его. В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше», – рассказала землячка Чепиги.

В то же время другая жительница села сказала, что Чепига должен быть лысым, и взгляд у него другой.

«То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным. Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие», – рассказала она.

Семью Чепига помнят в селе, хотя они несколько лет назад переехали в Благовещенск. Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению. По сведениям сельчан, он женат, у него двое детей. Не так давно в деревне обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Они едва остались в живых, и их нынешнее местопребывание держится в тайне. Лондон обвиняет Москву в организации покушения, Москва категорически отвергает эти обвинения.

В сентябре британская полиция назвала имена и показала фото подозреваемых в отравлении – граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным британских властей, они являются сотрудниками Главного разведуправления РФ, а их имена – не настоящие.

26 сентября вышло расследование «The Insider» и «The Bellingcat», в котором россиянина Руслана Боширова, подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, идентифицировали как полковника ГРУ Анатолия Чепигу.

В России это отрицают.

Телеканал Russia Today показал интервью с Петровым и Бошировым, в котором они заявили, что ездили в Солсбери как туристы и провели там всего час. Петров и Боширов также заявили, что не работают на ГРУ России, и назвали себя «предпринимателями средней руки» в сфере фитнес-индустрии и спортивного питания.

«КоммерсантЪ»