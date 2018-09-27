Украина ввела санкции в отношении российских компаний осуществляющих перевозки в ОРДЛО

Среди компаний против которых введены новые украинские санкции: АО «РЖД Логистика», ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер» и другие.

К отдельным субъектам предпринимательской деятельности РФ за контракты с предприятиями транспортной отрасли, подконтрольными оккупационным властям ОРЛО, применены специальные санкции и ограничительные меры. Об этом сообщает Службы безопасности Украины, которая инициировала эти санкции.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории.

На основании этих договоров систематически незаконно перемещают грузы через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни.

«В то же время указанные российские субъекты хозяйственной деятельности пытались наладить бизнес с отечественными предприятиями на подконтрольной украинским властям территории», – отмечает СБУ.

Ведомство отмечает, что российские предприятия «грубо нарушают международные нормы и правила и причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей».

Это наносит существенные убытки экономике Украины, поэтому СБУ инициировала перед Министерством экономического развития и торговли и Советом национальной безопасности и обороны применения к ним специальных санкций и ограничительных мер.

СНБО и Минэкономики ввели санкции в отношении ряда предприятий страны-агрессора, в том числе АО «РЖД Логистика», ООО «Промкомплекспласт», ООО «Газголдер» и других субъектов хозяйствования РФ.

«Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвратят вывод капиталов за пределы нашего государства», – уточняет СБУ.

СБУ