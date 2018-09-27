В Москве пожаловались на барьеры в торговых отношениях с Молдовой

Отстраненный от власти в Молдове решением Конституционного суда президент Додон встречался с российским куратором по вопросам Молдовы и Приднестровья, вице-премьером Козком.

Москва намерена восстановить экономические отношения с Молдовой в полной мере. Об этом заявил вице-премьер РФ, спецпредставитель президента по связям с Молдовой Дмитрий Козак, пишут РИА «Новости».

«Мы готовы к полному восстановлению отношений с Республикой Молдова, но на взаимовыгодной основе», – сказал он.

«Были приняты решения, которые практически установили барьеры для доступа российских предпринимателей на молдавский рынок, и мы были вынуждены принять соответствующие меры. Это ненормальная ситуация. Правительство РФ готово к сотрудничеству, мы готовы поддержать порывы, стремление со стороны бизнеса», – отметил представитель Путина.

Президент Молдовы Игорь Додон 26 сентября встретился с Козаком в Москве. Додон заверил российского вице-премьера, что Кишинев стремится достичь баланса в отношениях со странами Запада и Востока.

«Этот баланс для Молдовы жизненно необходим», – написал Додон в своем Facebook.

Встретился с Дмитрием Николаевичем Козаком, спецпредставителем Президента России по развитию торгово-экономических… Опубліковано Igor Dodon Середа, 26 вересня 2018 р.

По его словам, во время встречи стороны обсудили и высоко оценили молдавско-российский экономический форум, который прошел на прошлой неделе в Кишиневе. Додон и Козак поговорили «о возможности предоставления Россией технической помощи молдавским производителям сельскохозяйственной продукции», обсудили ситуацию по Приднестровью и перспективы развития диалога в приднестровском урегулировании.

Как известно, предыдущая встреча Додона с Козаком, анонсированная Москвой 12 сентября, не состоялась. Сам Додон говорил, что планирует осуществить официальный визит в Москву в октябре. Недавно Додон заявил о намерении провести референдум о статусе Приднестровья в составе Молдовы.

Президент России Владимир Путин ранее назначил вице-премьера Дмитрия Козака своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Козак станет новым куратором в вопросах непризнанного Приднестровья.

РИА «Новости»