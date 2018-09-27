Окружение Пушилина готовило свержение Захарченко в ОРДО

СБУ обнародовала новые свидетельства развернувшейся в ОРДО борьбы за власть в российской оккупационной администрации. В частности выявлен факт подготовки свержения убитого главаря «ДНР» Захарченко.

Служба безопасности Украины в четверг опубликовала запись разговора, из которой следует, что советник нынешнего главаря «ДНР» Дениса Пушилина договаривался с кем-то о свержении Александра Захарченко. Запись доступна на Youtube-канале СБУ.

Как утверждает спецслужба, на ней помощник Пушилина Александр Лаврентьев общается с двумя неустановленными лицами в одном из ресторанов турецкой Антальи.

Во время беседы он, в частности, говорит о возможности «стабилизировать ситуацию», если более адекватный человек сменит Захарченко в Донецке, как это произошло в Луганске, где осенью 2017 года вместо Игоря Плотницкого поставили Леонида Пасечника.

«Ваша идея понятна. Вы убираете Захара, ставите Пушилина, сливаете Ташкента с этим, как его, Казаковым, усмиряете их потешные батальоны, меняете правительство», – говорит ему в ответ один из собеседников.

Напомним, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа. Он возглавлял российскую оккупационную администрацию в Донецкой области с 2014 года.

После этого его обязанности несколько дней исполнял Дмитрий Трапезников, а 7 сентября российскую оккупационную администрацию в Донецке возглавил Денис Пушилин.

СБУ