Горбач: Основная цель России в гибридной войне – не уничтожить, а завербовать своего врага

В гибридной войне Россия преследует цель не уничтожения своего врага, а изменение мировоззрения. Разрушение инфраструктуры и экономики на входит в российские планы.

Российские власти хотят не разрушить инфраструктуру или экономику врага, а изменить его мировоззрение. Об этом заявил политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач в ходе видеоконференции проведенной «Деловой Столицей».

«Если Россия не может догнать развитие мировых государств, то пытается разрушить существующий порядок, чтобы вернуть их на свой уровень. Не подтянуть свой, а вернуть их на свой. И тогда заняться ими, пользуясь одинаковыми ресурсами», – подчеркнул он.

Также Горбач добавил, что российская гибридная война носит не оппортунистический, не идеологический, а подрывной характер. «Это как спецоперация во время войны по деморализации населения противника», – объяснил он.

«Разрушение уже не столько домов или заводов сугубо военно-технического направления, потому что это может пригодиться, а мировоззрения, идей, социума, культуры. С целью сделать общество нечувствительным к власти. Не победить врага, а завербовать его», – резюмировал Горбач.

«Деловая Столица»