Россия готовится к третьей мировой войне, – Горбач

Фактическая безнаказанность российской агрессивной политики и санкционированного кремлевскими властями международного терроризма поощряют Россию на дальнейшую эскалацию агрессии против мира.

Россия практически не понесла наказания за свои действия, мировое сообщество не может дальше игнорировать агрессию. Об этом заявил политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач в ходе видеоконференции проведенной «Деловой Столицей».

«Если Россию не накажут, она может, и это является ее целью, после всех нарушений навязать миру другой новый мировой порядок. Они станут субъектом основания этого мирового порядка», – заявил он.

Кроме того, он отметил, что политика умиротворения агрессора не работает. «Если нарушителя на наказать, он навяжет нам свои правила. И то, что сейчас происходит, я бы в принципе назвал путем к Третьей мировой войне, после которой гипотетически должен был быть установлен новый мировой порядок», – отметил Горбач.

«Деловая Столица»