СБУ проводит расследование по факту выдачи венгерских паспортов консульством в Берегове

Получение двойного гражданства запрещено законами Украины. Если в ходе следствия СБУ установит случаи наличия двойного гражданства у мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, то их лишат украинского гражданства.

Служба безопасности Украины расследует факты выдачи венгерских паспортов в консульстве этой страны в Закарпатской области. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам, передает «Левый Берег».

«Зарегистрировано уголовное производство, Служба безопасности ведет следствие, а мы осуществляем процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Тут двух толкований быть не может: если есть доказательства на двойное гражданство – это должно наказываться», – сказал он.

В качестве примера он привел ситуацию с народным депутатом Андреем Артеменко, который утратил украинское гражданство в связи с наличием канадского паспорта.

«Если в ходе следствия СБУ установит такие случаи в отношении других лиц – мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, пенсионеров – действие будет аналогичным – лишение украинского гражданства», – сказал Луценко.

Напомним, 19 сентября появилось видео, как жителям Закарпатья раздают венгерские паспорта в помещении консульства Венгрии. Во время этого граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии, а затем их угощают бокалом шампанского в честь получения второго гражданства. Также украинцам дают инструкции не сообщать о получении документов украинским властям.

Глава администрации Закарпатской области Геннадий Москаль рассказал, кто снял видео в венгерском консульстве в Берегове. По его словам это сделал украинский пограничник, который сам приносил присягу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что видеоролик с раздачей украинцам венгерских паспортов, записанный скрытой камерой в генеральном консульстве Венгрии в Берегово, был использован в украинской избирательной кампании с целью сыграть на антивенгерских настроениях в обществе.

По словам Сийярто, все происходящее на видео законно и соответствует международным нормам.

«Левый Берег»