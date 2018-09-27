123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Взгляд

«Пороховая бочка Европы». Как Сербия сгубила Австро-Венгрию и Россию выстрелом в Сараево

Андрей Зубов, Facebook
27 сентября 2018

Ни австрийцам, ни русским, империи которых трещали по швам, война была не нужна и он их погубила. Ныне Балканы вновь раздроблены, и объединяет их не Австрия, и не Сербия, а Европейский Союз под защитой НАТО. И это – залог мира, демократии и благополучия «пороховой бочки Европы».

Сегодня был ветреный и холодный день. На море совсем не хотелось, и мы пошли пешком по окрестностям Дасьи. И набрели на храм, у алтарей которого развевались, к моему удивлению, два флага – национальный греческий и сербский. Мы поднялись к храму и все стало понятно. Здесь были похоронены воины Моравской сербской дивизии, нашедшие в 1915-16 годах убежище на Корфу. Это еще одна тяжелая и малоизвестная трагедия Первой Мировой, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

Все знают, что та война началась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Многие слышали, что убийство было подготовлено сербскими спецслужбами. Немногие понимают, что причина поспешности спецслужб заключалась в желании австрийцев превратить дуальную австро-венгерскую монархию в тройственную – германо-мадьяро-славянскую, и что наследник престола эрцгерцог Фердинанд, женатый на чешке, был главным сторонником этого проекта.

ПАМЯТЬ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫСегодня был ветреный и холодный день. На море совсем не хотелось и мы пошли пешком по…

Опубліковано Andrey Zubov Середа, 26 вересня 2018 р.

Тогда бы объединение западных и балканских славян пошло через цивилизованную Австрию, а не отсталую Сербию. Много балканских славян поддерживали этот проект, но сербские националисты вынашивали свой – создание Великой Сербии, которую из политкорректности потом назвали Югославией.

Сербские националисты понимали, что весовые категории Дунайской Империи и маленькой Сербии совершенно разные, и желали вовлечь в конфликт Россию. Русское императорское правительство избегало конфликтов с Австро-Венгрией, а вот в германском правительстве после смерти Бисмарка возобладали амбициозные планы мирного покорения Европы. А если мирно не получится – то и военного. Главное – успеть до 1918 года, когда завершится большая программа перевооружения Русской армии и флота.

Выстрелы в Сараево рассчитывали подтолкнуть этот процесс ради создания Великой Сербии. На огне мирового пожара сербские националисты и германские шовинисты думали решить свои проблемы. Ни австрийцам, ни русским, империи которых трещали по швам, война была не нужна. Им нужен был мир.

При Порошенко Кремль не решил ни одной поставленной задачи

Но выстрелы прозвучали, и война началась. Она обернулась трагедией для всех этих стран. Германия и Австрия были повержены. Австрия развалилась, Германия прошла через голод 1920-х, позор нацизма и второй крах в 1945-м. Что было с Россией всем нам известно.

А Сербия была полностью завоевана Австрией к декабрю 1915 года. Король, патриарх, армия и множество гражданских лиц через горные перевалы зимой уходили в Албанию. Это был мужественный и страшный сербский ледовый поход.

Из Албании союзники по Антанте перебросили остатки сербской армии – около 150 тысяч человек – на греческий остров Корфу. Там от болезней, ослабленные переходом, страдающие от нехватки пищи и медикаментов, умерли десятки тысяч воинов и множество мирных граждан.

Лукашенковская под-Московия. России не нужно оккупировать Беларусь

Бредовые планы сербских националистов, которыми они заразили народ, обернулись великой трагедией. В результате послевоенных соглашений было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, потом переименованное в Югославию. Но и его судьба оказалась печальной.

Ныне Балканы вновь раздроблены, и объединяет их не Австрия, и не Сербия, а Европейский Союз под защитой НАТО. И это – залог мира, демократии и благополучия «пороховой бочки Европы», где войны не прекращались веками.

А памятью националистических безумств начала ХХ века осталось, в том числе и это кладбище, с которого сербский мраморный орел братского надгробья грустно смотрит на мирные холмы благословенного греческого острова.

Андрей Зубов, Facebook

Tags: Австрия, Андрей Зубов, Венгрия, ЕС, история, Россия, Сербия

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены