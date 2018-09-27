«Пороховая бочка Европы». Как Сербия сгубила Австро-Венгрию и Россию выстрелом в Сараево

Ни австрийцам, ни русским, империи которых трещали по швам, война была не нужна и он их погубила. Ныне Балканы вновь раздроблены, и объединяет их не Австрия, и не Сербия, а Европейский Союз под защитой НАТО. И это – залог мира, демократии и благополучия «пороховой бочки Европы».

Сегодня был ветреный и холодный день. На море совсем не хотелось, и мы пошли пешком по окрестностям Дасьи. И набрели на храм, у алтарей которого развевались, к моему удивлению, два флага – национальный греческий и сербский. Мы поднялись к храму и все стало понятно. Здесь были похоронены воины Моравской сербской дивизии, нашедшие в 1915-16 годах убежище на Корфу. Это еще одна тяжелая и малоизвестная трагедия Первой Мировой, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

Все знают, что та война началась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Многие слышали, что убийство было подготовлено сербскими спецслужбами. Немногие понимают, что причина поспешности спецслужб заключалась в желании австрийцев превратить дуальную австро-венгерскую монархию в тройственную – германо-мадьяро-славянскую, и что наследник престола эрцгерцог Фердинанд, женатый на чешке, был главным сторонником этого проекта.

ПАМЯТЬ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫСегодня был ветреный и холодный день. На море совсем не хотелось и мы пошли пешком по… Опубліковано Andrey Zubov Середа, 26 вересня 2018 р.

Тогда бы объединение западных и балканских славян пошло через цивилизованную Австрию, а не отсталую Сербию. Много балканских славян поддерживали этот проект, но сербские националисты вынашивали свой – создание Великой Сербии, которую из политкорректности потом назвали Югославией.

Сербские националисты понимали, что весовые категории Дунайской Империи и маленькой Сербии совершенно разные, и желали вовлечь в конфликт Россию. Русское императорское правительство избегало конфликтов с Австро-Венгрией, а вот в германском правительстве после смерти Бисмарка возобладали амбициозные планы мирного покорения Европы. А если мирно не получится – то и военного. Главное – успеть до 1918 года, когда завершится большая программа перевооружения Русской армии и флота.

Выстрелы в Сараево рассчитывали подтолкнуть этот процесс ради создания Великой Сербии. На огне мирового пожара сербские националисты и германские шовинисты думали решить свои проблемы. Ни австрийцам, ни русским, империи которых трещали по швам, война была не нужна. Им нужен был мир.

Но выстрелы прозвучали, и война началась. Она обернулась трагедией для всех этих стран. Германия и Австрия были повержены. Австрия развалилась, Германия прошла через голод 1920-х, позор нацизма и второй крах в 1945-м. Что было с Россией всем нам известно.

А Сербия была полностью завоевана Австрией к декабрю 1915 года. Король, патриарх, армия и множество гражданских лиц через горные перевалы зимой уходили в Албанию. Это был мужественный и страшный сербский ледовый поход.

Из Албании союзники по Антанте перебросили остатки сербской армии – около 150 тысяч человек – на греческий остров Корфу. Там от болезней, ослабленные переходом, страдающие от нехватки пищи и медикаментов, умерли десятки тысяч воинов и множество мирных граждан.

Бредовые планы сербских националистов, которыми они заразили народ, обернулись великой трагедией. В результате послевоенных соглашений было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, потом переименованное в Югославию. Но и его судьба оказалась печальной.

Ныне Балканы вновь раздроблены, и объединяет их не Австрия, и не Сербия, а Европейский Союз под защитой НАТО. И это – залог мира, демократии и благополучия «пороховой бочки Европы», где войны не прекращались веками.

А памятью националистических безумств начала ХХ века осталось, в том числе и это кладбище, с которого сербский мраморный орел братского надгробья грустно смотрит на мирные холмы благословенного греческого острова.

Андрей Зубов, Facebook