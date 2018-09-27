Лукашенковская под-Московия. России не нужно оккупировать Беларусь

Лукашенко давно и сознательно отказался от независимости Беларуси и страна сейчас эффективно контролируется Россией. Поэтому нет необходимости в явной формализации давно свершившегося.

На протяжении последних нескольких месяцев СМИ регулярно будоражат публику сообщениями о том, как все плохо у бессменного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. Дескать, «оккупация РБ неизбежна», самому Александру Григорьевичу предложено добровольно покинуть свой пост, преемник найден, а процесс смены власти призван проконтролировать новый посол-силовик Михаил Бабич, получивший до этого отказ в возможности представлять РФ в Украине, пишет на страницах «ЛІГАБізнесІнформ» журналист Вадим Довнар.

Новый импульс эти страшилки получили после недавней встречи глав государств в Сочи. Мол, Лукашенко отказывают в прежних объемах экономической помощи, обуславливая ее политическими требованиями, в частности, реанимацией Союзного государства. С явным намеком, что «Бацьку» скоро «уйдут» за излишнюю непокладистость и «шашни» с Западом. При всей тяге читающей публики везде искать хоть какие-то аналогии с Украиной, в пользу таких ожиданий говори лишь решительное непонимание ситуации в Беларуси.

Начнем с того, что оккупировать Беларусь, вызывая неизбежные дополнительные санкции со стороны США и ЕС при уже и так заметно нищающем населении, России попросту незачем. Фактически РБ уже давно оккупирована, так как ее «хозяин» все 25 лет своего правления ведет себя как откровенный вассал Кремля. Да, немного капризный, да, никогда недовольный объемами российских вливаний, но – тем не менее.

Пусть вас не смущают внешние атрибуты государственности Беларуси и периодически звучащая у Лукашенко резкая критика кремлевского руководства, как и его регулярные «объятия» с руководством украинским. Придя к власти в 1994 году на обещании «на коленях ползти в Москву», все последующие годы он, собственно, именно этим «ползанием в Москву» и занимался. Беларусь входит во все интеграционные структуры с РФ, вплоть до уже упомянутого Союзного государства, Таможенного союза и ОДКБ.

«Государствообразующее» предприятие «Белтрансгаз» находится полностью в руках у россиян. На территории РБ размещены две военные базы РФ. Голосование Беларуси в международных структурах всегда солидарное с Кремлем. Тот факт, что Минск формально не признал российскими временно оккупированные части Грузии и Украины – лишь небольшое исключение из правила, допущенное по взаимной договоренности с Москвой.

Такое признание не принесло бы никакой пользы Белокаменной, зато непризнание позволяет Минску предлагать «нейтральную» площадку для переговоров трехсторонней группы, а также «кормиться» не только от России, но и «на стороне», избавляя суверена от дополнительных издержек. В остальном же – все как в Украине времен Януковича – российское «культурное пространство», советская историография, авторитарный режим, россияне в силовых ведомствах. Правда еще и с монополией на электронные СМИ.

Разумеется, предположение о том, что можно формализировать де-факто существующую оккупацию посредством подписания каких-то документов и вывесив рядом с гибридом символики БССР еще и российскую, имеет и резоны. Например, допускается, что именно созданием единого государства предполагается «обнулить» конституционный счетчик сроков правления Владимира Путина, а заодно снова ввести в экстаз население «минскнашем».

Однако, во-первых, россияне и так считают «Белоруссию» своей, они не чувствуют обиженности за «несправедливо отобранное» и не позывов все это «вернуть в родную гавань».

Во-вторых, слишком уж много шансов, что связь между опустошаемым холодильником и очередным «присоединением» дойдет уже до любого инфантила, которому и так уже пенсионный возраст подняли.

Да и Запад, при всей гибкости его хребта, лучше бы в очередной раз не раздражать. А в каком качестве ВВП останется при власти после окончания нынешнего срока, в Кремле придумают и так, тут уж можно не сомневаться.

И последнее: рост нестабильности из-за вопроса, кто в случае такого объединения встанет во главе этого монстра. Уж точно не Лукашенко – стать «старше» Путина ему не дадут. Но и не Владимир Владимирович: при всей своей покорности и любви к России, «варягов» над собой белорусы не привечают, и вовсе не факт, что они будут голосовать «как надо», если даже в России более чем управляемый электорат начинает «сбоить».

Потому все в ближайшее время останется как есть.

Вадим Довнар, «ЛІГАБізнесІнформ»