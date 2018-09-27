Мир катится в тартарары. О наметившихся разрушительных тенденций

На мировой арене мы сейчас наблюдаем одну нехорошую тенденцию: все могущественнее становятся разрушительные силы. Этот факт не может не тревожить…

Россия уже давно была разрушительной силой на мировой арене, но теперь к ней присоединяются Штаты. Да и Китай сейчас можно назвать таковым. Все это говорит о том, что мировой порядок – который теперь и порядком-то сложно назвать, – становится другим, в нем меняется конъюнктура, пишет на страницах «Нового Времени» дипломат, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

К чему это приведет? Мы не знаем. Ведь мы как раз проживаем этот период. Так что сейчас сложно что-то утверждать, но однозначно стоит сказать, что для мира это – тяжелое время.

Будет ли Трамп лишь временным явлением? Я надеюсь, что да. Но в то же время не стоит сбрасывать со счетов, что он – отражение некоторых интеллектуальных тенденций, которые сейчас есть в Штатах. Трамп – самый брутальный, агрессивный и экспрессивный. И есть люди, которым это нравится – это стоит учитывать.

Он пытается устроить «открытую игру», проводя саммиты то с лидером Северной Кореи, то с РФ, пытаясь оказывать давление на них. У Трампа – свое собственное видение России. Он не воспримет ничего негативного о Путине или РФ, поэтому в Белом доме у Трампа сейчас странное положение: «Трамп против остальных». Почему так сложилось? Мне кажется, что его положительное отношение к РФ стало складываться, когда еще в 1990-х годах он был на одно из конкурсов красоты в РФ – тогда Россия находилась в состоянии хаоса.

И по сравнению с ним, РФ, с глобальной точки зрения, – меньшая проблема. Но с точки зрения Украины, ситуация, конечно, складывается немного иначе. РФ пытается сохранить статус важной силы на мировой арене. Но ей это слабо удается. У РФ – исторические амбиции, которые они пытаются удовлетворить в широком смысле. В российском обществе изнутри назревают угрозы, которые могут подорвать государство.

Но я думаю, что через некоторое время РФ все равно станет более открытым государством. Но это может занять время. В 1990-х РФ уже открывалась, но затем наступили изменения и «откат» при Путине, который и стал причиной стагнации. Я думаю, молодым людям, которые сейчас живут в РФ, не очень понравится государство в такой форме – они захотят, чтобы стагнация прекратилась.

И, соответственно, чтобы РФ стала более открытым государством, которое взаимодействует с окружающими и не является таким разрушительным для мирового порядка. Когда именно это произойдет? Сложно предугадать. И существующие структуры, конечно, будут затягивать этот процесс и сделают его куда болезненнее.

Сейчас мы живем в мире, в котором правят разрушающие силы. Между ними разные связи и взаимоотношения. Конечно, они симпатизируют друг другу. К чему это приведет – разрушатся ли сами эти силы, или будет построен новый мировой порядок – нам только предстоит узнать.

Карл Бильдт, «Новое Время»