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Новости

Ватикан уточнил свою позицию по вопросу автокефалии украинской православной церкви

Апостольская нунциатура в Украине
27 сентября 2018

Папский престол не намерен давать оценку вопросу получения автокефалии украинской православной церкви, так как считает это исключительно внутренним вопросом Украины.

Ватикан прокомментировал заявление министра иностранных дел Павла Климкина о поддержке предоставления автокефалии Украине. Об этом сообщается на сайте Апостольской нунциатуры (диппредставительство Святого Престола).

Отмечается, что Святой Престол «не давал и не намерен давать никакой оценки вопросу создания Украинской православной поместной церкви».

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«Частично исправляя новость, которую вчера дал правительственный источник, где говорится о встрече между архиепископом Полом Ричардом Галлахером… и господином Павлом Климкиным. Апостольская нунциатура в Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопросы создания единой Украинской православной поместной церкви являются внутренним вопросом православной церкви, относительно которого Святой Престол не оказывал и не намерен предоставлять никакой оценки», – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По итогам встречи он заявил, что Святой Престол поддержал решение Украины о создании единой поместной православной церкви.

«Состоялся обмен мнениями относительно процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Святой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви», – говорится в сообщении МИД Украины.

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Украинской стороной отмечено, что Томос, как первый шаг в новую церковь, станет актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа.

«Этот процесс уже начался и возвращение к «status quo» невозможно», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога.

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Напомним, что Синод УПЦ МП потребовал от экзархов патриарха Варфоломея покинуть Украину.

Апостольская нунциатура в Украине

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Ватикан, Кирилл, Общество, Павел Казарин, Павел Климкин, Петр Порошенко, политика, Ричард Галлахер, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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