Жизнь и удивительные приключения Камара. СБУ собирает «теневое правительство «ДНР»

На фоне свежей информации о якобы аресте в Москве бывшего главного «минсдоха «ДНР» Тимофеева–«Ташкента» все топ-коллаборанты уже четко уяснили, что спасти свою жизнь они смогут лишь своим бегством в Киев

Всего месяц прошел с момента успешной операции СБУ по вывозу с территории оккупированной Россией Донетчины экс-«министра культуры «ДНР» Юрия Лекстутеса, а украинская спецслужба отрапортовала о новом своем достижении в подобном ключе. На этот раз из ОРДО удалось удачно эвакуировать еще одного «випа» – бывшего «министра аграрной политики и продовольствия «ДНР». Правда, фамилию эвакуированного контрразведчики решили на этот раз не обнародовать, хотя знающим людям полученной информации было достаточно, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

«Оказавшись на подконтрольной Украине территории, мужчина в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, фактов непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности», – сухо проинформировали в пресс-центре СБУ.

А также добавили некоторые подробности, в частности, то, что данный экс-«министр» в 2014-м занимался поставкой в ОРДО удобрений и ГСМ, закупкой зерна и конечной продукции в составе так называемого «Индустриального оплота Донбасса». А осенью того же года согласился на свое «назначение» Захарченко целым «министром агрополитики», где, среди прочего, был ответственен за встречу в Донецке пищевой составляющей российских «гумконвоев».

После таких деталей сомнений у людей, осведомленных с нюансами истории «госуправления «ДНР», не было ни грамма: речь идет об уже призабытом персонаже начального этапа оккупации Донбасса с экзотическими именем и фамилией – Алию Камара. Тем более что на появившемся позже в сети видео его допроса даже с заретушированным лицом этот деятель узнавался весьма четко – уж слишком приметная у Камары внешность.

В 2014 г. этот на то время 35-летний уроженец Донецка действительно визуально выделялся в первом составе «совмина «ДНР» Захарченко. Ведь отец Камары – родом из африканской страны Сьерра-Леоне, подаривший министру темный цвет кожи, что подчеркивало якобы интернациональный характер «власти молодой республики». Впрочем, «торжество интернационализма» продержалось в «ДНР» недолго, Камара «министерствовал» всего три недели, и в декабре 2014-го подельники его обвинили в злоупотреблении служебным положением, хранении боеприпасов и масштабных хищениях, после чего благополучно препроводили «на подвал», где он находился все три года и восемь месяцев вплоть до августа 2018-го.

Смысл претензий Захарченко и иже с ним был в том, что Камара еще летом 2014 г. у руля «государственной корпорации Индустриальный оплот Донбасса» якобы тырил и зерно для местных комбинатов, и деньги, необходимые для его покупки. Сейчас Камара, конечно же, утверждает, что все это – от жадности недавно ликвидированного Захарченко, который при жизни любил прикарманить даже сущую мелочевку, с чем, кстати, реально трудно спорить. Хотя вряд ли и сам «министр»-мулат был так уж чист на руку, правда, он теперь «зуб дает», что «подлые обвинения получил за отказ участвовать в разграблении собственности Украины».

После года своей отсидки Камара даже удалось записать в камере видеообращение, разошедшееся в Интернете. В нем экс-«министр» на чем свет стоит, клянет все свое бывшее «начальство» и задает риторические вопросы простым жителям в оккупации.

«Почему СМИ показывают по телевизору одни праздники? Мы – страна праздников? Жители, у нас нет коррупции? Почему не поднимаются те вопросы, которые должны решаться? Может, вы боитесь? Так что, будем сидеть и всех бояться? Тогда мы достойны той жизни, что у нас сейчас, в той экономической ситуации, что сейчас на Донбассе. Тогда не надо жаловаться, надо привыкнуть жить в нищете, молчать», – вопрошал тогда Камара на фоне своего тюремного быта. И реакция «благодарных зрителей» была немедленной – «бунтарю» ужесточили режим и перевели его в одиночную камеру.

Когда же Камара сидел в общей «хате», у него в сокамерниках было сразу несколько бывших «коллег по правительству» – вышеупомянутый «министр культуры» Лекстутес и уволенный с «министра топлива и энергетики» Алексей Грановский. Причем Грановский отсидел очень быстро и уже в апреле 2015-го всплыл в качестве «директора департамента внешней политики администрации главы «ДНР», а затем создал одно из ключевых в псевдореспублике «министерство промышленности и торговли».

Правда, свое определяющее влияние на многие процессы в российской оккупационной администрации в Донецке Грановский сохранял до всех этих пертурбаций среди топ-коллаборантов в связи с «отставкой вперед ногами» Захарченко. Так что не ровен час, как в числе вновь эвакуированных контрразведчиками СБУ с оккупированных территорий окажется сам Грановский, который действительно очень много знает, если не сказать, что он знает об ОРДО все.

И уж тогда, после череды обязательных допросов украинскими правоохранителями и других необходимых следственных действий, можно в уютных тюремных камерах собирать настоящее «теневое правительство «ДНР». А его «министры» в реальном времени, а иногда даже в режиме онлайн-трансляций станут оценивать работу нынешнего «совмина» Пушилина во всех красках и с очень интересным эксклюзивным фактажем и конкретикой. Шутка, скажите, но на фоне свежей информации о якобы аресте в Москве бывшего главного «минсдоха «ДНР» Тимофеева–«Ташкента» все топ-коллаборанты уже четко уяснили, что спасти свою жизнь они смогут лишь своим бегством в Киев.

Олег Полищук, «Деловая Столица»