Порошенко призвал ООН повлиять на Россию для соблюдения прав человека в оккупированном Крыму

Президент напомнил Генассамблее ООН о незаконно осужденных Россией политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе, голодающих в знак протеста уже более трех месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал государства-члены органа повлиять на Россию, чтобы она обязательно соблюдала права человека на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает «Громадське».

«Я призываю страны-члены ООН приложить больше усилий для того, чтобы достичь уважения к правам человека во временно оккупированном Крыму путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», – заявил Порошенко.

Он также добавил, что Украина настаивает на возвращении вопросов соблюдения прав человека в компетенцию Совета безопасности ООН.

«Им, России, безразличны страдания, им безразлично право. Мир и стабильность невозможны без обеспечения прав человека», – сказал президент Порошенко.

С трибуны Генассамблеи Порошенко напомнил о незаконно осужденных Россией политзаключенных Олеге Сенцове и Владимире Балухе, которые голодают более 130 дней.

«Я глубоко ценю поддержку и единство во всем мире в попытке освободить их. К сожалению, Кремль остается равнодушным к обращениям международного сообщества и многих представителей российской интеллигенции», – добавил глава государства.

В декабре 2017 Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму. В документе осуждается нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практика в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей.

«Громадське»