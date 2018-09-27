В России опубликованную информацию об отравителе Скриплей назвали «бездоказательным вбросом»

В своем комментарии официальный представитель российского внешнеполитического ведомства связала публикацию про Анатолия Чепигу с выступлением в ООН британского премьера Мэй.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «новым вбросом» расследование «The Insider» и «The Bellingcat​» об одном подозреваемых в отравлении Скрипалей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Захарова прокомментировала утверждение экспертов издания «The Insider» и группы расследователей «The Bellingcat»​ о том, что подозреваемый в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля россиянин Руслан Боширов является полковником ГРУ, настоящее имя которого Анатолий Чепига.

Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия… Опубліковано Maria Zakharova Середа, 26 вересня 2018 р.

По ее словам, эта информация является «новым вбросом», который появился сразу же после выступления британского премьер-министра Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения.

«Доказательств нет – соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: Что произошло в Солсбери?» – написала она.

Как сообщалось, журналисты выяснили, что Чепига получил вторую личность «Руслана Боширова» и он переехал в Москву в период между 2003 и 2010.

В декабре 2014 года полковник Чепига был награжден высшей государственной наградой России – Героем Российской Федерации. Единственным регионом, в котором Россия проводила активные секретные военные операции в то время была территория на востоке Украины.

Премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН, обвинила Россию в «бесцеремонном» нарушении ряда международных норм – в частности, в захвате суверенных территорий, а помимо этого и в применении химического оружия на территории Великобритании, пишет «Deutsche Welle».

Она обвинила Россию в «бесцеремонном» нарушении ряда международных норм – в частности, в захвате суверенных территорий, а помимо этого и в применении химического оружия на территории Великобритании.

Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое премьер возложила на российские спецслужбы, она назвала «отвратительным».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT «фейковым телешоу».

Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске.

«Пора остановить фейковые телешоу – мир раскусил Россию», – заявил глава МИД Соединенного Королевства.

Как сообщалось, журналисты «The Insider» и «The Bellingcat​» выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием «Героя России».

Ранее были опубликованы свидетельства принадлежности Руслана Боширова – Анатолия Чепиги и его «компаньона» Александра Петрова к Министерству обороны России. В ответ ФСБ инициировало проверку утечки информации.

«Украинско-Российское обозрение»