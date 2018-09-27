Анатолий Чепига – «Герой России», полковник ГРУ и отравитель Скрипалей «Руслан Боширов»

Совместное расследование «The Bellingcat» и «The Insider» позволило установить, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Только вот Боширов оказался вовсе не Бошировым.

The «The Insider» и «The Bellingcat» удалось установить личность «Руслана Боширова», одного из двух сотрудников ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей. Им оказался полковник ГРУ и «Герой России» Анатолий Чепига, пишет редакция «The Insider».

В первой опубликованной нами части расследования писалось, что «The Bellingcat» и «The Insider» удалось найти в паспортных данных Александра Петрова (одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей) указания на его принадлежность к спецслужбам, а также обнаружить, что загранпаспорта Руслана Боширова и Александра Петрова отличаются лишь одной последней цифрой. Так же были опубликованы новые документальные подтверждения принадлежности Петрова и Боширова к ГРУ, и некоторые неожиданные сведения об их предыдущих «туристических» поездках.

Кто такой Анатолий Чепига

Анатолий Владимирович Чепига родился 5 апреля 1979 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет он поступил в престижное Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), располагавшееся всего в 40 км от его дома. Училище готовило в том числе и офицеров спецназа ГРУ. Чепига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14 бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чепиги (74854, ранее – 20662) играло важную роль во второй чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чепиге звание «Героя России».

Вот как описывает «подвиги» Чепиги сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области:

«Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец с. Николаевка, выпускник ДВОКУ 2001 года Чепига Анатолий Владимирович, трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия. А в декабре 2014 года полковнику Чепиге А.В. за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации».

Под «миротворческой миссией» подразумевается, судя по всему, вторжение в Украину (военная операция России в Сирии тогда еще не началась) – и действительно, подразделение Чепиги было замечено рядом с границей Украины в конце 2014 года. Однако какие именно подвиги совершил этот «Герой России», пока неясно. Так или иначе, ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

Вот этот памятник целиком:

Свое альтер-эго «Руслан Боширов» Чепига получил после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС РФ, называемую на ГРУшном сленге «консерваторией».

Как удалось обнаружить Чепигу

The «The Insider» и «The Bellingcat» искали Боширова среди выпускников военных училищ, где сотрудников ГРУ готовят для операций за рубежом и интенсивно обучают иностранному языку. Одним из таких училищ является ДВОКУ. Примерно зная возраст «Боширова», «The Insider» и «The Bellingcat» просмотрели фотографии выпускников 2001–2003 годов. На одной из них, сделанной в Чечне, удалось обнаружить человека, отдаленно напоминающего «Боширова»:

Хотя по этому фото сложно сделать какие-то выводы, оно стало дополнительным поводом продолжить поиск «Боширова» именно среди выпускников ДВОКУ. В дальнейшем поиске помог сайт самого училища, опубликовавший список своих выпускников, ставших «Героями России». Один из них – Анатолий Чепига – по возрасту мог быть «Бошировым» и, судя по информации из открытых источников, служил в Чечне, как и человек на фотографии выше. Его имя обнаружилось в одной из баз данных, где адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003–2005 годах совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ: это также повышало вероятность того, что «Боширов» и Чепига – одно и то же лицо.

Выписка из системы «Российский паспорт» 2014 года подтвердила эту гипотезу.

«The Bellingcat» и «The Insider» обещают опубликовать продолжение результатов своего совместного расследования в отношение Александра Петрова и «Руслана Боширова» – Анатолия Чепиги, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей.

«The Insider»