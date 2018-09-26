Украина рискует потерять до 3% ВВП от реализации российского проекта «Северный поток – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» несет для Украины фискальные риски до 3% от ВВП страны. Министерство финансов Украины включило «Газпромовский» проект в число фискальных рисков.

Министерство финансов включило реализации «Газпромом» проекта газопровода «Северный поток – 2» в число основных фискальных рисков. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Минфина.

«Реализация проекта «Северный поток – 2» приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП (только прямые потери)», – говорится в сообщении.

Среди других внешних факторов риска Минфин отмечает проведение налоговой реформы в США, которая может привести к оттоку финансовых ресурсов с развивающихся рынков из-за необходимости покрытия дефицита бюджета США, а также учитывая увеличение ставки ФРС как реакции на активные фискальные стимулы.

По-прежнему в числе основных рисков остается угроза активизации военного конфликта на Донбассе, которая «будет иметь непредсказуемые последствия для экономики Украины».

В число рисков также включили увеличение импортной экспансии европейских товаров потребительского направления на внутреннем рынке и введение налога на выведенный капитал, которое может привести к потерям государственного бюджета в 2019 году.

«Реализация структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Международным валютным фондом, является крайне важной для макрофинансовой стабильности Украины и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров», – подчеркивает Минфин.

Напомним, «Северный поток – 2» – проект газопровода из РФ в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит «Газпрому». РФ хочет построить две нитки газопровода мощностью до 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд. Ожидается, что газопровод запустят до конца 2019 года.

Глава «Газпрома» заявлял, что после постройки «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» транзит газа через Украину снизится в 10 раз.

В августе глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Европейский союз присоединиться к санкциям США против Россиии заблокировать проект «Северный поток 2», который «подрывает энергетическую политику ЕС». Он также отметил, что дешевле было бы инвестировать в модернизацию украинской ГТС.

«Интерфакс-Украина»