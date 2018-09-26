Сбербанк продолжит предпринимать попытки продать свою украинскую «дочку»

Сбербанку все сложнее работать в Украине и российское руководство банк стремится избавится от своего «мертвовисящего» украинского актива, лихорадочно ища покупателя.

Сбербанк России продолжит попытки продать украинский ПАО «Сбербанк», несмотря на очередную неудачу. Об этом заявил агентству «ТАСС» первый зампред правления Сбербанка Лева Хасиса.

«Для нас единственная разумная тактика на Украине – это продолжать деятельность банка и совместно с НБУ искать решение, как продать наш банк приемлемому НБУ покупателю», – подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Хасис признал, что российским банкам непросто работать в Украине. «Тем не менее мы работаем, выполняем все регуляторные нормативы и будем пытаться найти какое-то решение. «Сушить» бизнес с последующей сдачей лицензии, как нам предлагают, мы не хотим, потому что это крайне невыгодно. Кроме того, с учетом введенного в Украине санкционного режима в отношении российских банков, это бесперспективная история», – сказал он.

«Даже если представить себе, что мы прекратили деятельность банка, заплатили бы по всем обязательствам и собрали долги, все равно забрать свои деньги мы не сможем, так как санкции запрещают любые движения денег с Украины в сторону российских банков. Поэтому сдача лицензии не имеет для нас никаких перспектив и поэтому мы такой вариант не очень рассматриваем», – сказал он.

Напомним, ПАО «Сбербанк» – крупнейший из банков с российским капиталом в Украине.

Сбербанк России хочет продать его из-за введенных СНБО санкций, но все попытки россиян избавиться от украинской «дочки» завершились неудачно.

Весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын российского миллиардера Михаила Гуцериева (компании «Русснефть», «Нефтиса», Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского Norvik Banka. Сделка не была одобрена Нацбанком.

Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским. Бизнесмен, являющийся ныне резидентом Монако, достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка, но был вынужден в конце января 2018 года выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

В марте 2018 года Национальный банк Украины отказал Паритетбанку в покупке ПАО «Сбербанк» в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

В июне белорусы подали повторную заявку и снова получили отказ.

«ТАСС»