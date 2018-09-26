Создание военной базы США в Польше несет угрозу России, – Грушко

В Москве заявляют, что готовят «ряд ответных мер» на намерения Польши разместить американских военных в своей стране, для усиления обороноспособности.

Планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для Российской Федерации. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Грушко отметил, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение основополагающего акта Россия – НАТО, запрещающего подобные шаги.

Российский дипломат предупредил, что появление этой базы заставит Москву принять ряд «дополнительных военно-технических мер», которые обеспечат безопасность России в новых условиях.

«Никаких иллюзий не должно быть: создание такой базы вблизи наших границ предназначено для проекции силы в сторону российской границы», – резюмировал замглавы МИД России.

Президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее «Форт Трамп». Дуда пояснил, что американская база будет оплотом против угрозы со стороны России.

Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 млрд долларов.

Пентагон находится на начальной стадии оценки территории в Польше, где может быть создана постоянная база американских войск.

РИА «Новости»