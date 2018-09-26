В Украине в тестовом режиме переходят на электронный чек

E-Receipt – новая украинская информационная система регистрации и учета регистраторов расчетных операций, без последующего предоставления бумажной отчетности в фискальные органы, запущенная в тестовом режиме.

Государственная фискальная служба запустила в тестовом режиме информационную систему E-Receipt. Как сообщает пресс-служба ГФС Украины, система была запущена в рамках эксперимента Министерства финансов о регистрации и эксплуатации новейших моделей программных или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.

Для тестирования предлагается бесплатное клиентское программное обеспечение (установочный пакет) для операционных систем Windows и Android. Следующим этапом будет разработка программного обеспечения для операционной системы IOS. Для регистрации касс и кассиров в приватной части Электронного кабинета создан электронный сервис Экспериментальный проект РРО.

«Данный сервис предоставляет возможность плательщикам выбрать из предложенного списка хозяйственную единицу, где размещена касса, пилотный проект, в котором она примет участие, и зарегистрировать в режиме онлайн кассу и кассиров», – пояснили в ГФС.

Для того, чтобы начать работу с кассой, необходимо открыть смену и сформировать электронный чек.

Кроме того, ГФС запустила электронный сервис, который позволяет покупателю товаров (услуг) проводить поиск и просмотр фискального кассового чека, который формируется традиционными регистраторами расчетных операций, а также электронного фискального чека, созданного новейшими РРО.

Отмечается, что поиска и просмотра фискального чека необходимо будет в Электронном кабинете указать фискальный номер РРО, а также дату и время выдачи чека (для традиционных РРО).

E-Receipt – новая информационная система регистрации и учета регистраторов расчетных операций. Система предусматривает онлайн регистрацию устройств без представления в контролирующие органы любых бумажных документов и не требует абонентской платы за пользование им. Электронный чек будет генерироваться и регистрироваться в системе ГФС, а также дополняться QR-кодом, после чего будет передаваться на устройство. Информация о фискальном номере чека и его QR-код будет храниться в e-Receipt и будет доступна для просмотра в Электронном кабинете плательщика, как плательщикам, так и покупателям.

Пресс-служба ГФС Украины