Российский квест беспощадности. Как уральские казаки в Беслан играли

Уровню российского цинизма оказывается нет никаких мыслимых пределов. Екатеринбурге уральские казаки организовали молодежный патриотический квест «Наши в городе», с захватом в заложники школьников.

Да все выглядело именно так, уральские казаки играли в Беслан в режиме реал-тайм, при поддержки в том числе областного МВД и ряд общественных и политических организаций. Об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Для воспитания патриотизма уральские казаки устроили квест с инсценировкой теракта в школе Беслана. В Екатеринбурге прошел молодежный патриотический квест «Наши в городе», во время которого казаки инсценировали захват школьников в заложники.

Для воспитания патриотизма уральские казаки устроили квест с инсценировкой теракта в школе Беслана. В Екатеринбурге… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 26 вересня 2018 р.

Его посвятили памяти жертв теракта в Беслане, Куликовской битве, переходу войск России через Альпы и 70-летию генерал-полковника Анатолия Романова.

Квест провели при поддержке Уральского фонда помощи инвалидам, организации помощи людям с расстройством аутического спектра «Дорида», «Юнармии», «Росгвардии», молодежной организации «Русское будущее», МВД, Клуба экстремального туризма, музея советского быта «Сделано в СССР» и других.

На портале «Земля мастеров», который принадлежит организации «Казачий Дозор», опубликована программа квеста. В распорядок дня входили, например, общее построение, общая молитва, «сдача казачьих традиционных нормативов» и реконструкция «местного боя времен Чеченской войны».

После этого организаторы устроили минуту молчания.

Напоминаю – у нас только реальные новости. Я ничего не выдумываю.

Аркадий Бабченко, Facebook