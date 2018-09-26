Гангрена крымской неправды, – Портников

Сторонним наблюдателям трудно понять, зачем в последние недели российским властям и пропагандистам так много дезы и фейков – причем по разным поводам.

Зачем нужно было выводить на телевизионные экраны двух «туристов», которые сбивчиво рассказывали одной из главных пропагандисток России о достопримечательностях Солсбери – причем пришли они на телевидение не сами по себе, а по прямому указанию президента России, «посоветовавшего» им связаться с медиа, пишет на страницах «Крым.Реалии» Виталий Портников.

Зачем нужно было уже после аргументированных выводов Международной следственной комиссии, занимавшейся расследованием уничтожения малайзийского «Боинга», подделывать документы на мифическую «украинскую ракету» – да еще так неуклюже, что буквально на следующий день журналисты «Новой газеты» без особого труда разоблачили подделку?

Зачем нужно было обвинять в гибели российского военного самолета в Сирии не тех, кто уничтожил его на самом деле – сирийцев (или самих российских зенитчиков, кто знает о реальном управлении сирийской ПВО?), а израильтян – да так неуклюже, что уже через несколько часов самому президенту России Владимиру Путину пришлось говорить о «цепи трагических случайностей»?

Зачем нужно было неумело фальсифицировать выборы в Приморском крае в пользу кремлевского кандидата – чтобы на следующий день у главы Центризбиркома России Эллы Памфиловой болела голова и она советовала итоги выборов отменить, и жаловалась, что в Приморье перечеркнули всю ее работу? Вот зачем?

Наблюдатели скажут о каких-то «черных лебедях», о дестабилизации анахроничного режима, о простом несчастливом для Кремля совпадении. А я скажу еще и о заразности неправды. Когда много и часто повторяешь неправду, в конце концов, перемещаешься в реальность, где просто нет места правде.

Издевались над правдой чуть ли не всей страной – от президента до народных артистов и прохожих на улицах. Напускали тумана про Крым, про «референдум», «независимость» и возвращение в «родную гавань».

Это началось не вчера, но достигло своей кульминации во время аннексии Крыма. В одних кабинетах готовились к подмене мочи российских спортсменов для того, чтобы подарить президенту победную Олимпиаду, в других – разрабатывали операцию по оккупации части территории соседней страны с участием «ихтамнетов», «вежливых зеленых человечков» и прочих инопланетян.

Потом придумывали про мочу – вплоть до изгнания с Олимпиад. Про Донбасс – несмотря на фактическое превращение когда-то богатого индустриального района в полигон для восторжествовавшего бандитизма. Про «Боинг», «подбитый» украинским истребителем, тоже предлагали разные варианты, ничего общего с действительностью не имевшие – помните? Вначале неправду смешивали с правдой, как кофе с цикорием. Потом, в конце концов, остался один «цикорий».

В сообщениях российского руководства, его агентств и медиа больше можно правды не искать. Даже самые рьяные пропагандистские ресурсы после просмотра интервью российских грушников заговорили о деградации родных спецслужб. Даже военным специалистам трудно отделаться от мысли, что в Министерстве обороны России что-то не так, если его представители умудряются сесть в лужу два раза подряд. Неужели не видно, что это не лужа, это ложь? И они в ней купаются?

Наверное, когда начинаешь лгать, потом уже не можешь остановиться.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»