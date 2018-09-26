После чрезвычайной ситуации в оккупированном крымском Армянске детей вернули в школы

Чрезвычайное положение введенное после химических выбросов на севере оккупированного было отменено. Школы Армянска возобновили свою работу, детей вернули в классы.

Школы в Армянске на территории оккупированного Россией Крыма возобновили учебный процесс после отмены чрезвычайного положения, введенного из-за выбросов химических веществ на заводе «Крымский титан». Об этом заявил так называемый «глава администрации» Василий Телиженко, сообщает российское издание «ТАСС».

«Ученики пошли в школу утром 26 сентября. Школы работают, все нормально. Обстановка в городе стабилизировалась. В понедельник прибыли 1570 детей и детей с родителями, вчера (во вторник) еще 1300 человек. Все дети вернулись в город», – сказал он.

В то же время крымский эколог Маргарита Литвиненко заявила в эфире радио Крым.Реалии, что решение о возвращении детей в Армянск – неоправданно.

«Дети едут практически в те же условия, которые и были. Не зря родители беспокоятся, что будет дальше с детьми. Если посмотреть только официальные сайты, то некоторые пишут о нулевой концентрации вредных веществ. Жители размещают информацию, о превышении в 18 раз со сканом различных документов», – сказала Литвиненко.

По мнению эколога, крымской власти просто некуда девать детей.

Как сообщалось, 14 сентября в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуациииз-за выбросов вредных веществ на заводе «Крымский титан». Оккупанты заявили о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ более чем в 5 раз.

Выброс неизвестного вещества в атмосферу на севере Крыма произошел в конце августа: из-за выброса образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода «Титан» в Армянске, также решили отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста.

Оккупанты объяснили, что в городе превышена норма концентрация сернистого ангидрида.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ «Чаплинка» зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, которые патрулируют админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

21 сентября «республиканский оперативный штаб по ситуации в Армянске» рекомендовал «властям города» отменить режим ЧС. 23 сентября чрезвычайное положение отменили.

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», введенный больше недели назад в городе Армянске и соседних селах на севере аннексированного Крыма из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, будет отменен в воскресенье. Об этом сообщил журналистам еще в субботу глава российской «администрации» Армянска Василий Телиженко, передавал «Интерфакс».

«Завтра», – сказал Телиженко в ответ на вопрос, когда будет снят режим ЧС.

Отмечается, что в пятницу так называемый «республиканский оперативный штаб» по ситуации в Армянске рекомендовал властям города отменить режим ЧС, поскольку с 16 сентября не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, и все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме.

«ТАСС»