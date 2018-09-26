Перхоть и песок Штирлица или неизбежность деградации российских спецслужб

Новейшая история России – закономерный этап агонии общества, не способного к развитию, ближайшую аналогию которому мы найдем в Центральной Африке.

Российские спецслужбы ярко демонстрируют свою деградацию, являющуюся следствием общей деградации всей российской общественно-политической системы. Об этом пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Марш идиотов

Череда провалов, регулярно накрывающих российских разведчиков, стала в последнее время просто феерична. Их число достигло критической отметки, приняв вид бесконечной эстафеты, когда СМИ еще не успевают дожевать очередной провал, а подходе уже оказывается следующий. Эстафета становится все более массовой и уже походит на соревнования по троеборью между командами двух больниц им.Кащенко, Московской и Санкт-Петербургской. Их массовый забег, заплыв, и залет в финале собирает полные трибуны зрителей.

Здесь каждый участник настолько прекрасен и неповторим, что не знаешь даже, с кого и начать. Следом за неотразимой Машей Бутиной нам показали акробатов Петровых-Бошировых. Едва успели мы насладиться их интервью, полном скрытых смыслов и тайных знаков, как уже нас радуют следующей порцией новостей, одна другой краше.

Вот самая свежая: 21 сентября в аэропорту Осло по подозрению в шпионаже был задержан 51-летний россиянин Михаил Бочкарев, который оказался ИТ-советником Совета Федерации, верхней палаты российского парламента. Зачем современной России парламент, тем более двухпалатный, вам не скажет никто, но, возможно, он как раз и нужен для того, чтобы служить прикрытием для таких советников.

Бочкарева заподозрили в незаконном сборе данных путем проникновения через wifi в базу норвежского парламента, в здании которого проходила конференция по компьютерной безопасности, куда он был приглашен. Почуяв неладное, норвежцы свинтили его в аэропорту и посадили под арест на две недели, в течение которых изучат изъятые у него электронные девайсы, в поисках следов этой операции.

Впрочем, в гуманной Норвегии за все это полагается, в худшем случае, три года тюрьмы, естественно норвежской. Так что Бочкареву можно сказать, повезло, и он вернется домой отдохнув и поправив здоровье. Худшее для него начнется уже после возвращения в Россию, где его могут, например, направить на интервью к Маргарите Симоньян, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Кстати о последствиях: дотошные зрители разглядели на левом запястье Боширова красную полосу, похожую на след от наручников, которая, по одной из версий, выполняла роль красной нити, защищая его от сглаза. Нелишняя, надо признать, предосторожность, с учетом результатов британской поездки, когда такой защиты на Боширове не было. И, конечно, наручники защитят от сглаза надежнее, чем какая-то нить.

Примерно в то же время, когда у Бочкарева появился шанс на отдых в Норвегии, новый директор ЦРУ Джина Хаспел – обаятельная пожилая дама, с многолетним опытом агента-нелегала, а позднее – руководителя тайных тюрем ЦРУ, выступила с заявлением о том, что России следует уделять больше внимания – поставив ее в один ряд с Китаем, Ираном и КНДР.

Был упомянут и мяч, подаренный Путиным Трампу – Хаспел пообещала, что его изучат снова, более досконально. Похоже, что с первой попытки подслушивающее устройство в мяче найдено не было, и это озадачивает американцев, не понимающих цели подарка.

Такое восприятие России, притом, всегда и во всех ее проявлениях, на первый взгляд выглядит несколько гиперболизированным – но при близком знакомстве с вопросом оказывается единственно верным. За всю историю отношений СССР с Западом любая коммуникация между ними неизменно выступала как крыша для советских секретных операций.

Исключений не было – ни одного. Визиты дружбы в США и Европу использовались для вербовки агентуры. Артисты, писатели и ученые, посещавшие Запад, неизменно работали на советскую разведку.

Любые подарки и широкие жесты скрывали очередную подлость – чего стоил, к примеру, герб США, вырезанный, якобы, советскими пионерами из ценных пород дерева, и подаренный американскому послу в Москве в знак благодарности за помощь, оказанную СССР в ходе Второй мировой войны – ничего, так, конечно, поблагодарили.

Герб послу понравился, и провисел в его кабинете много лет, пока один из перебежчиков не сообщил о его истинном назначении. И все-таки, в те времена Советский Союз представлялся хотя и ужасным, но, одновременно, и великим. Последнее, конечно, было заблуждением, порождавшем цепочку других – вроде советских пионеров, которые вдруг взяли, да и вырезали на ценном дереве герб США, а не слово из трех букв.

Тем не менее, уникальное подслушивающее устройство, принцип работы которого удалось понять не сразу, вызывало уважение. Страна, в которой могли делать такие вещи, уже не воспринималась как мировой сброд. В ней, чисто теоретически, даже пионеры могли иной раз вырезать на ценном дереве что-то приличное, а Гагарин – слетать в космос.

И хотя некоторые люди с самого начала подозревали, что капсулу и Гагарина, наряженного в скафандр, выпнули из пролетавшего выше облаков транспортника, а Королев, со значительным видом, разговаривал с магнитофонной записью, транслируемой из безлюдного корабля, большая часть мира воспринимала эти предположения как антисоветскую пропаганду.

Но вот, на наших глазах, эпоха фальшивого величия закончилась, а все попытки воспроизвести ее терпят крах, поскольку талантливые творцы иллюзий в России иссякли. И вся грязь вперемешку с кондовым российским идиотизмом полезла наружу.

Русский токсин

Все это стало настолько явственным, что даже традиционно пророссийские греки разглядели, наконец, с кем имеют дело, и выслали в июле двух российских дипломатов, а двоим запретили въезд. Во всех случаях причина была одна: вмешательство во внутренние дела Греции, представлявшее угрозу для ее национальной безопасности. В августе Афины еще и отозвали из Москвы своего посла. Кроме того, Греция стала регулярно отказывать в визах священникам РПЦ, сочтя, что их вояжи организованы по заданию российских спецслужб все с теми же подрывными целями.

Стали всплывать и старые истории, обросшие, как ракушками, новыми деталями. Двоих российских агентов, задержанных весной этого года в Нидерландах, в ходе совместной операции спецслужб трех стран, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании, и пытавшихся взломать базу данных швейцарской лаборатории, занимавшейся расследованием химических атак в Сирии, связали с делом Скрипалей. Здесь любопытны две детали.

Совместная операция трех стран – факт, говорящий о сплочении Европы перед российской шпионской угрозой. Агентов же просто выслали, не став возиться с ними – вероятно, предъявить им формально было нечего, поскольку ничего противозаконного они совершить не успели, а ценность их была на уровне Боширова и Петрова. Но о них не забыли, и работа по их связям продолжилась.

Большим подспорьем в такой работе становится бездарность российских исполнителей, помноженная на их продажность. Чего стоит только история с паспортами Петрова и Боширова, номера которых совпадали с точностью до последней цифры, и ее продолжение, когда заинтересованные лица, выкупив базу паспортов, выяснили, что бланки с номерами подряд использовались для снабжения документами всей агентуры ГРУ. От дальнейшего же развития событий просто захватывает дух: ФСБ стало искать работников МВД, продавших базу данных, а в МВД оправдывались тем, что, мол, покупатель был самый обычный – кто ж мог, что все так неловко выйдет?

Продажность и бездарность россиян идут рука об руку, и имеют общие причины: то, что держало СССР на плаву, в современной России сошло на нет. При всех недостатках Союза его строили фанатики-идеалисты, заражавшие своей убежденностью других. Иллюзия величия и успехов удавалась постольку, поскольку сами иллюзионисты отчасти верили в них, отчасти были убеждены, что даже совершая обман, действуют во благо.

К тому же, оставался еще и слой образованных людей, которые, хотя и проработали большую часть жизни под конвоем, но они верили, что случившееся с ними лишь неприятный эпизод, в целом же страна идет по верному пути. Правда, когда в очередной высокотехнологичной отрасли окончательно вымирали люди, имевшие дореволюционное образование, или, хотя бы, происходившие из дореволюционных образованных семей, она неизменно начинала деградировать.

Продажность российских верхов сегодня абсолютна – так, информация о вмешательстве России в выборы в США поступила, как выяснилось, из источников в ближайшем окружении Путина. А, поскольку верхи в России глубоко народны, то и низы в своей продажности не отстают от них, у них лишь поскромнее возможности. Это, казалось бы, открывает большие перспективы перед западными спецслужбами – но им, на поверку, почти некого покупать – уж очень никчемный и гнилой материал предлагается сегодня на российском рынке.

Вместе с тем, это означает, что любой выходец из России может работать на ФСБ, ГРУ или другую российскую структура, государственную или криминальную – уже без разницы, просто за деньги, без каких-либо моральных барьеров и тормозов.Нет тормозов и на государственном уровне – так, в России уже не осталось дипломатии как таковой – ее полностью вытеснил шпионаж и различные операции прикрытия.

Такая абсолютная продажность и аморальность делает все продукты российского общества потенциально опасными социальными токсинами – и Запад приходит именно к такому взгляду на Россию.

Российские циклы без прикрас

Сегодня на Западе уже стало очевидным, что Россия является ресурсным и организационным центром для всех сил, стремящихся ослабить и разобщить его. И хотя глубокая интеграция России в западные экономические и финансовые структуры долгое время порождала надежды на перемену московского курса следом за сменой персоны в Кремле, сегодня наступает осознание того, что эти надежды иллюзорны.

Исторический опыт отношений России и Запада говорит о том, что каждая новая генерация московских, петербургских и снова московских правителей, после непродолжительных колебаний, неизменно возвращается на антизападную орбиту. Безысходное постоянство такого возврата – следствие отсталости, исключающей полноценное партнерство с развитыми странами.

Как следствие, либо Россия паразитирует на Западе, разрушая и дестабилизируя его, как чужеродный вирус, либо, ослабев, становится объектом модернизации, которую Запад, в силу слабости российской субъектности, ведет в собственных интересах, а всякие попытки партнерства с Москвой неизменно ведут к новому паразитарному циклу. Межвоенная индустризализация СССР с опорой на США, союзничество во Второй Мировой войне и постперестроечный период разрядки показали неизбежность этого дуализма.

Как следствие, Россия чувствует себя уверенно только тогда, когда Запад ослаблен и переживает кризис, и всегда, как только может, способствует удержанию Запада в этом состоянии. А сильный и сплоченный, по меньшей мере, в том, что касается России, Запад, неизменно устойчив к ее вирусному влиянию, что, в свою очередь, обрушивает в России правящий режим.

В ходе такого обрушения часть контролируемых Россией территорий, граничащих с Европой, при удачном для них стечении обстоятельств, уходит от нее, и начинает развиваться опережающими темпами, стремясь достичь европейского уровня. Но такие территории остаются зоной российских притязаний, и, в следующей в фазе кризиса Запада, Россия всегда пытается вернуть их под свою оккупацию.

Измельчавшие бесы

История современной России – вовсе не исключение, а, напротив, вполне типичная агония общества, не способного к развитию. Ближайшую аналогию мы найдем в Центральной Африке, где в 1960 году конголезцы получили независимость от Бельгии и власть над территорией с крупнейшими в мире запасами алмазов, золота, вольфрама, кобальта, меди, урана и тантала.

Затем, на протяжении 30 лет, независимые власти разворовывали эти богатства, а в начале 90-х началась Центральноафриканская война – один из самых кровавых конфликтов в истории человечества, о котором, впрочем, мало кто знает в мире, поскольку на разборки дикарей всем плевать. Так вот, в России, в 1917 году получившей независимость от Европы, события идут сходным образом – с той лишь разницей, что, в отличие от Конго она прошла через этап социальных экспериментов – но не достигла в них ничего позитивного.

Сейчас в России завершается этап разворовывания природных богатств, за которым наступит следующая стадия: война всех против всех. Этот замечательный механизм который запускается всякий раз, когда человечеству нужно избавиться от негодного балласта, вызывает, среди прочего, общий упадок образования и просто интеллекта в намеченном к утилизации сообществе. Так мудрая природа не позволяет удаляемым выйти за рамки взаимного истребления, став угрозой всему человечеству.

И, если Сталин, мог бы породить ад на земле, но не имел для этого достаточных запасов ЯО, то путинские шуты и недоумки просто не смогут ни поддерживать ЯО в рабочем состоянии, ни применить его, не распродав важные сведения о своих планах и не нарвавшись на упреждающий удар. Конечно, человечество, при этом ходит по краю пропасти, но, с огромной долей вероятности все закончится хорошо для всех – кроме тех, кто оказался тупиковой ветвью социальной эволюции.

Что же касается деградации российской разведки, то она – часть этих процессов. Великие и ужасные фанатики идеи, масштаба Зорге и Абеля, сменились бездарными имитаторами, уровня даже не Штирлица, выдуманного чтобы польстить руководству деградировавшего уже в то время КГБ, а, скорее перхоти на воротнике актера Тихонова.

И, если Зорге и Абель, даже будучи в провале, вызывали уважение, становясь частью имиджа великой и ужасной страны, то Петров и Боширов стали частью образа страны дураков, пытавшейся перенять западный обычай праздновать Хэллоуин, но, в итоге, ставшей просто жить в нем. Конечно, такие дураки опасны, и могут ткнуть ножом или намазать ядом ручку двери.

Но, если быть бдительными, и вовремя увернуться, то в следующий момент они презабавно зарежутся или отравятся сами. Если же заказчик выпустит их из-под контроля – непременно попытаются сбежать с полученным авансом, как это было с незадачливым убийцей Бабченко.

Словом, все происходит в духе саги о Гарри Поттера: кремлевский богарт опасен только до тех пор, пока вы не научились смеяться над ним. От смеха от мгновенно сдувается и прячется в шкаф.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»