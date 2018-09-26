Порошенко случайно зашел в расположение российской делегации на сессии Генассамблеи ООН

Направляясь на мероприятие «Действия в поддержку миротворчества» президент Украины перепутал двери и попал в расположение российской делегации в ООН.

Президент Украины Петр Порошенко, участвующий в сессии Генассамблеи ООН, ошибся дверью и зашел в расположение российской делегации. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Украинский лидер шел на мероприятие высокого уровня «Действия в поддержку миротворчества». Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России Сергея Лаврова. Войдя в «предбанник» у переговорной, Порошенко огляделся и, осознав, что он на «российской территории», покинул помещение.

На вопросы российских СМИ он отвечать отказался, заявив, что все они «фейк-ньюс».

Сергей Лавров коротко прокомментировал появление Петра Порошенко: «Наверное, с туалетом перепутал».

Напомним, сегодня Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Ожидается, что он представит новую резолюцию по Крыму. Президент Украины также поднимет вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.

Накануне Петр Порошенко встретился со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Тот вручил президенту Украины копию «Крымской декларации» госсекретаря Майка Помпео о непризнании Крыма частью России. Они обсудили события в Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН.

«КоммерсантЪ»