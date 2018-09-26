Российские пограничники провоцировали военные корабли Украины в Азовском море

Обнародована видеозапись провокационных действий российских пограничников в Азовском море в отношение военных кораблей ВМС Украины совершавших поход на новую базу.

Российский пограничный катер типа «Мангуст» на большой скорости шел на сближение с украинскими кораблями, которые двигались на новую базу флота в Азовском море. Аудио- и видеозапись в доказательство этого обнародовали Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров «Лубны» и «Кременчуг» был отведен и допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец», – говорится в сообщении.

Провокації з боку російського прикордонного катеру типу «Мангуст» поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» був відведений та недопущений до місця стоянки пошуково-рятувального судна «Донбас» та морського буксиру «Корець». Опубліковано ВМС ЗС України Вівторок, 25 вересня 2018 р.

Ранее украинские ВМС заявляли о провокациях, но теперь предоставили записи.

20 сентября украинское поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» вышли из Одессы, чтобы стать основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

22 сентября российские пограничники аннексированного Крыма заявили, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в «исключительную экономическую зону России», потому их «сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ».

После обеда в воскресенье, 23 сентября, «Донбасс» и «Корец» прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Россией Крым (так называемый «Крымский мост»).

25 сентября завершился переход группы судов Военно-морских сил ВСУ в порт Мариуполь.

ВМС ВСУ