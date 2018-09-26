Новый «Великий раскол». Автокефалия и цена объединения украинского православия

Когда люди начнут массово уходить из Московского патриархата, без громких заявлений не обойдется. На это обязательно последует «ответка» со стороны властей.

Похоже, Петру Порошенко все же удастся воплотить в жизнь заветную мечту своих предшественников – создать каноническую украинскую церковь, которая бы не подчинялась Москве. И, соответственно, получить на выборах «золотую акцию», пишет на страницах «Фокус» главный редактор журнала Евгений Гордейчик.

Недавно президент встретился с представителями константинопольского патриарха, которые курируют процесс предоставления украинской церкви томоса об автокефалии. В ответ Москва приняла решение прекратить общение с Фанаром, а судя по последним интервью главы Киевского патриархата Филарета, тот ничуть не сомневается, что именно он возглавит новую церковь. Одним словом, как в Киевском, так и в Московском патриархатах, несмотря на противоположное отношение к происходящему, сходятся в одном – процесс уже необратим. Вопрос лишь в том, какой ценой произойдет объединение украинского православия.

В глобальном масштабе все более-менее понятно. Восточная церковь на время разделится на два непримиримых лагеря – сторонников Константинополя и приверженцев Москвы, которые не будут общаться друг с другом.

Впрочем, после ухода с арены московского патриарха Кирилла и константинопольского – Варфоломея, конфликтующие стороны быстро помирятся, как это неоднократно бывало в истории. Конечно, будут и «непримиримые», но они быстро маргинализируются и их перестанут воспринимать всерьез, как сегодня уже никто не обращает особого внимания на тех же старообрядцев.

Куда интереснее процессы, которые в ближайшее время произойдут в Украине. Вернее, уже робко начались. Например, в июле пограничники задержали одного из насельников Киево-Печерской лавры, который в ВИП-вагоне поезда Киев – Москва провозил без декларации около $50 тыс. наличными. Тогда эта новость не получила широкой огласки, но сейчас о ней снова заговорили.

Колоссальные суммы церковного «нала» – настолько очевидная и легко отслеживаемая вещь, что при желании правоохранители и фискалы могут завести сотни уголовных дел в отношении не только Киевского и Московского патриархатов, но и католической и протестантских церквей в Украине. То, что таких дел нет, объясняется лишь тем, что государство не хочет конфликтовать с религиозными лидерами и закрывает глаза на «автономию» церквей в фискальном плане.

Появление новости об изъятых у священнослужителя деньгах рационально объясняется лишь тем, что представителям Московского патриархата дали понять: не стоит публично возмущаться происходящим, а тем более затрагивать политическую подоплеку готовящейся автокефалии для украинского православия.

В Лавре это поняли, но смогут ли удержаться от соблазна и в дальнейшем? Что-то подсказывает, что когда люди начнут массово уходить из Московского патриархата в новую церковь, без громких заявлений не обойдется. На это обязательно последует «ответка» со стороны властей. Впрочем, много чего хорошего вспомнят и о патриархе Филарете, начиная со времен его предположительного сотрудничества с КГБ.

Одним словом, в ближайшее время украинское православие по количеству репутационных кризисов сможет потягаться с самим Ватиканом, где что ни день, то обвинения католических священников в педофилии, отмывании денег или сотрудничестве с итальянской мафией.

На ход событий, равно как и на политические дивиденды власти в результате объединения, это не повлияет. Зато число верующих в единой украинской церкви в результате скандалов уменьшится.

Евгений Гордейчик, «Фокус»