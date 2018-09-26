Глава мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Хуг покидает свой пост

Хуг подчеркивает, что «ОБСЕ – не карьерная организация», и «работать в ее структурах можно не более 10 лет», в силу этого он покидает свой пост.

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября покинет свой пост. Об этом он рассказал в интервью изданию «КоммерсантЪ».

По его словам «ОБСЕ – не карьерная организация», «работать в ее структурах можно не более 10 лет».

«Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост», – сказал Хуг.

Он отметил, что уходит с должности не с горькими чувствами.

«Нет, вовсе нет. Я убежден, что СММ сыграла важную роль в сдерживании конфликта… Была восстановлена часть инфраструктуры, были успешно осуществлены доставки гуманитарных грузов, удалось осуществить обмен погибшими и ранеными, обнаружить часть пропавших без вести. Мы ежедневно помогаем гражданскому населению по обе стороны. Поэтому я не чувствую горечи», – сказал Хуг.

Вместе с тем он выразил сожаление, что «проделанная миссией работа свидетельствует о том, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний, которые были ими даны в рамках минских соглашений».

При этом представитель СММ ОБСЕ отметил, что войну в Донбассе можно было бы прекратить очень быстро.

«Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления сторонами очередной приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижалось. То есть если поступал приказ прекратить огонь, он исполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет», – подытожил Хуг.

Как сообщалось, Хуг занял свой пост в конце марта 2014 года, и все это время информировал общественность о происходящем на Донбассе.

«КоммерсантЪ»