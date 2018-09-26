Муждабаев: Путин снова кинул?! Невероятно! Не может быть!

До мира постепенно, с большим трудом, но начинает все-таки доходить простая детская мысль: дядя Вова Путин плохой, ему нельзя верить. Никогда и ни в чем.

Об этом аккуратно заявил госсекретарь США Марк Помпео, которого русские просто кинули по Донбассу, убив Захарченко и готовя сейчас «выборы» в ОРДЛО. Это получил в виде пощечины (готовящейся поставки ракет С-300 для «Хизбаллы») премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Тот самый, который не вылезал из Кремля, обмотавшись «колорадскими» ленточками, символами русского рейха, в своем ролике на своем YouTube-канале рассказывает сам журналист Айдер Муждабаев.

Дяде Вове понравилось, конечно, что перед ним так пляшут, но Биби не помогло. Не помогло и Израилю: его безопасность под нарастающей угрозой. А риторика в РФ по отношению к еврейскому государству не оставляет сомнений: ни о каком «сотрудничестве», «доверии» нет речи. Да и не могло быть. Вот – ссылка на текст моего друга Павла Фельдблюма полугодовой давности, почитайте, – рекомендует Муждабаев.

Короче, такой себе с Путиным у западных лидеров получается реалполитик – по мордам, простите за привычный элите русского рейха язык подворотни, ссаными тряпками. Причём исключительно в одну сторону.

«Ну, Путин же когда-то сказал, что после смерти Ганди ему поговорить не с кем», – напомнил мне сегодня Паша Фельдблюм. И мы сошлись на мысли, что на самом деле Путину не с кем говорить после того, как ушло из жизни (физически) поколение политиков «с яйцами» – Ариэль Шарон, Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер, Гельмут Коль… Некому теперь ни ответить новому фюреру достойно, ни встряхнуть нынешние западные элиты, которые способны лишь в виде ряженых валяться у его ног. Ну, ничего, я надеюсь, Путин своим абсолютным беспределом это поправит.

Айдер Муждабаев, YouTube