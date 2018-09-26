О предшественниках и мировых конфликтах. Выступление Трампа на Генассамблее ООН

Речь президента США Трампа на Генассамблее ООН был направлен больше на внутреннюю американскую аудиторию, не явилось посланием для всего мира.

За несколько минут до выступления – появляется большая американская делегация, трещат фотокамеры, усиленные меры безопасности, десятки секьюрити и настоящий аншлаг в главном сессионном зале ООН. Об этом пишет на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады, народный депутат Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Дональд Трамп начинает с ненавязчивой критики предшественников. Говорит о прогрессе администрации, которая за два года добилась большего, чем все предыдущие. По залу несется гул, смех и шум. Трамп широко улыбается и перечисляет: значительно увеличили бюджет США, безработица уменьшилась до самой низкой отметки за последние 50 лет, создано четыре миллиона новых рабочих мест, привлекли рекордные суммы в военную отрасль. США сегодня сильнее, безопаснее и богаче, чем когда он вступил в должность. Мы отстаиваем Америку и американский народ.

Виступ Президента Трампа. За кілька хвилин до — з‘являється велика американська делегація, тріщать фотокамери,… Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 25 вересня 2018 р.

Большая часть его выступления посвящена глобальным вызовам по безопасности и конфликтам. Особым дипломатическим успехом считает встречу с северокорейским лидером и начало денуклеаризации. Обещает, что санкции против Северной Кореи сохранятся, пока не будет реализована программа денуклеаризации.

Обещает, что США отреагирует в случае химических атак в Сирии.

Особо подчеркнул, что США поддерживают страны, отстаивающие свой суверенитет и независимость (уверена, что это и об Украине).

Несколько раз упоминает Польшу, в том числе, в качестве положительного примера строительства балтийского газопровода – нити энергетической безопасности от РФ. Призывает Германию изменить свой курс, иначе Берлин будет полностью энергетически зависимым от РФ.

Это единственное, но достаточно прозрачное и болезненное упоминание России в выступлении Трампа, если не читать между строк о готовности США жестко действовать в случае химатак режима Асада против мирных жителей.

Много об энергетике. «ОПЕК грабит весь мир и мне это не нравится. Никому не нравится. Мы им помогаем, а они поднимают цены, хотя должны их вспомнить». Опять смех и шум в зале, где обильно присутствуют делегации стран ОПЕК.

Много – о своем видении политики. Заявил, что в Америке победила политика прагматического реализма. Что Америкой будут управлять американцы, и Трамп отвергает доктрину глобальности и вмешательства иностранных государств или структур в американские дела.

Четкое впечатление, что выступление было направлено не так на внешнюю, как на свою, внутреннюю аудиторию.

Ирина Геращенко, Facebook