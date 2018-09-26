Москаль рассказал, кто снял видео в венгерском консульстве в Берегове

По словам главы государственной администрации Закарпатской области Москаля запись сделал украинский пограничник, принявший присягу и получивший паспорт.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль утверждает, что скандальное видео в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников. Об этом он рассказал в эфире «112 Украина».

«Кто выложил видео? Это действующий пограничник нашей пограничной службы, он принял присягу и это все записал. С какой целью он это выложил, пусть с ним разбирается Государственная пограничная служба и их служба внутренней безопасности», – отметил Москаль.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки венгерского консула в Берегове.

Будапешт обещает аналогичные меры, если Киев решится выслать венгерского консула в Берегове. Об этом заявил в воскресенье перед отлетом на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает венгерское издание «Origo».

«Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать», – отметил Сийярто журналистам.

Министр подтвердил, что встретится с украинским коллегой Климкиным в Нью-Йорке, добавив, что в последнее время в Украине усилились антивенгерские настроения. Он связывает это с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов.

Сийярто отметил, что события прошлой недели «зашли слишком далеко» и переступили все «писаные и неписаные правила международного права и дипломатии», поскольку украинские спецслужбы «провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО».

«Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, она не может ставить под сомнение такой ​​институт», – отметил он.

Сийярто добавил, что Венгрия и в дальнейшем будет прибегать к шагам, которые замедлять движение Украины в сторону ЕС и НАТО.

Напомним, что в последнюю неделю в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. Его вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, проходившее в консульстве в Берегово. На видео консул призвала закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил о возможности высылки венгерского консула в Берегово.

«112 Украина»