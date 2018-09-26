Конфликт на Донбассе можно разрешить очень быстро, – Хуг

При наличие политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать очень быстро, считает глава СММ ОБСЕ Хуг.

Ситуацию на Донбассе можно стабилизировать при наличии политической воли, но пока она отсутствует. Такое заявление сделал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью, опубликованном в среду в газете «КоммерсантЪ».

«Вы же, как и я, прекрасно понимаете, что этот конфликт можно прекратить очень быстро. Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления сторонами очередной приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижалось. То есть если поступал приказ прекратить огонь, он исполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет», – сказал Хуг.

При этом он подчеркнул, что жители Донбасса «разочарованы тем, что конфликт продолжается».

«Мирные граждане по обе стороны линии соприкосновения неоднократно говорили нам, что это не их конфликт и что они лишь хотят, чтобы он прекратился», – добавил замглавы СММ ОБСЕ.

Хуг также сообщил, что 31 октября покидает свой пост.

«ОБСЕ не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более десяти лет. Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост», – заявил он.

На вопрос о возможном преемнике замглавы СММ ОБСЕ ответил, что это решение будет приниматься руководством ОБСЕ и он не может его комментировать.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ в январе-августе этого года в зоне боевых действий на Донбассе погибли 160 человек. Хуг называл ситуацию на востоке «нестабильной и непрогнозируемой».

«КоммерсантЪ»