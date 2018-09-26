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Новости

Стало известны расходы на охрану свадьбы Кнайсль с Путиным в гостях

«Standard»
26 сентября 2018

Для охраны свадьбы Кнайсль привлекались более сотни полицейских и спецподразделение полиции, а так же патрульные машины, мотоциклы и вертолеты.

Обеспечение безопасности на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, гостем на которой российский президент Владимир Путин, обошлось почти в 223 тыс. евро. Об этом сообщило австрийское издание «Standard».

По подсчетам австрийского МВД, расходы на обеспечение безопасности составили 222 750 евро, из них 198 тыс. евро – расходы на содержание личного состава и 24 750 евро – материальные затраты.

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Со стороны управления полиции федеральной земли Штирия безопасность на свадьбе Кнайсль обеспечивали 120 полицейских, а также спецподразделение «Кобра».

Кроме обычных патрульных автомобилей для безопасности гостей были задействованы мотоциклы и вертолет министерства внутренних дел. Они сопровождали кортеж российского президента по дороге из аэропорта в Гамлиц, где праздновали свадьбу, и обратно.

Напомним, 18 августа Путин присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль в Вене. Его визит вызвал волну критики в стране.

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Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это «личный визит на частный праздник, из которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии».

«Standard»

Tags: Австрия, Владимир Путин, ЕС, Карин Кнайсль, Россия

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