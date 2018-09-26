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Взгляд

Винтокрылая кавалерия. Легкие вертолеты для ВСУ

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»
26 сентября 2018

Украинские инженеры продолжают свои попытки удовлетворить запросы военных, которые формируют свое видение перспектив развития того или иного вида вооруженных сил.

Поэтому практически каждый месяц проходит официальное представление новых образцов техники, а специалисты Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины фактически «нон-стоп» работают на Гончаровском полигоне. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

И вот буквально на прошлой неделе Секретарю СНБО Александру Турчинову продемонстрировали целый ряд новинок военпрома, которые могут поступить на вооружение.

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В этот раз отдельное место в презентации занимали легкие вертолеты. Перед высокопоставленной делегацией свои летные возможности продемонстрировали сразу два аппарата от разных производителей – Skyline SL-231 «Скаут» и АК1-3 «Слава».

Оба вертолета имеют аналогичные характеристики – легкие машины с экипажем на два – три человека, на обоих установлены поршневые двигатели жидкостного охлаждения, работающие на автомобильном бензине с октановым числом не менее 95. При этом максимальная взлетная масса «Скаута» – 882 кг, «Славы» – 650 кг. Бака «Скаута» хватит на более чем 3 часа полета и 600 км, а «Славы» – на 350 км за 2,5 часа полет. Стоит отметить, что оба производители сделали ставку на простую конструкцию и легкость пилотирования для человека без особой летной подготовки.

Однако стартовые условия у производителей совсем разные. Тот же АК1-3 «Слава» уже сегодня эксплуатируется в Кременчугском лётном колледже и активно экспортируется в качестве гражданской машины сразу в несколько стран, в том числе в Россию, Францию, Южную Африку, Чехию, Канады, США. Понятно, что экспортировано по 3-5 штук в каждую сторону, однако стоит признать, что фактически предприятие полтавское «ООО КБ Аэрокоптер» уже освоило мелкосерийное производство.

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В то же время Skyline SL-231 «Скаут» от расположенной под Киевом компании НТК «Горизонт» впервые поднялся в воздух только в январе 2015 г. И хотя производители заявляли о начале серийного производства, однако в доступных автору источниках информации о массовой продаже таких аппаратов нет.

И еще немного о стоимости – при продаже на гражданском рынке «Скаут» стоит $195 тыс, а «Слава» – $150 тыс. что для вертолета относительно немного.

Такой интерес наших военных к легким вертолетом не случаен – по всей видимости, украинские Воздушные Силы понемногу переходят на западные, а вернее американские, стандарты применения армейской авиации и наши легкие машины фактически аналог легкого АН-6 «Литл Бёрд».

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Суть отработанной еще со времен Вьетнама тактики воздушной кавалерии состоит в том, чтобы быстро перебрасывать армейские подразделения в обход опорных пунктов противника, захватывая достаточно большие участки территории, считавшейся занятой противником. И позволяло командирам создавать превосходство в силах в нужном месте, а также, где это необходимо, вводить в действие боевые вертолеты.

Как правило, типовое воздушно-кавалерийское подразделение армейской авиации США состоит из 7-9 вертолетов ОН-6, взвода пехотинцев с шестью вертолетами UH-1H «Хью», а также взвода поддержки с девятью ударными вертолетами типа «Апач». В нашем случае выстраивается аналогичная структура в виде легкого вертолета – Ми-8 – Ми-24.

Причем во всех случаях применения подобной смешанной группы, основная роль отводилась именно легким вертолетам, которые не только производили разведку, но и корректировали огонь артиллерии. При этом экипажи полагались исключительно на малые размеры вертолеты, его высокую маневренность. Ведь никакой брони подобные машины не несли и могли пробиваться даже пулеметами армейского калибра.

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Тем не менее, у американцев и их союзников подобные вертолеты прижились и в армейской авиации и особенно в силах специальных операций. Для последних были разработаны сразу несколько вооруженных вариантов – с 7,62-мм пулеметными установками, пусковыми установками для 70-мм неуправляемых снарядов и даже управляемых ракет класса «воздух-воздух» AIM-92 «Стингер». Существует и варианты, специально предназначенные для действий ночью.

Как утверждают западные военные специалисты кроме высокой эффективности такие вертолеты отличает доступность для пилотирования даже для вертолетчика с минимальной подготовкой и малая цена (по сравнению, например, с тем же «Апачем»).

Несмотря на скромные характеристики за такими вертолетами остается и огромный задел для будущей модернизации. Тот же Турчинов в своем выступлении заметил, говоря о вертолетах, что «они могут работать в беспилотном режиме».

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Это, кстати, совершенно новое направление для развития американских легких вертолетов. Еще в 2009 г. Пресса сообщала об армейских испытаниях беспилотного вертолета типа ОН-6 по программе LOH. Такой беспилотный вертолет был предназначен для эвакуации раненых, для чего по обоим бокам фюзеляжа монтировались два специальных отсека для транспортировки в них пострадавших, каждый из которых имеет весовой предел в 136 кг.

Во время успешно прошедших испытания испытаний, в отсеки для имитации человеческого веса погружались 90-кг манекены. Как отмечалось, был отработан вариант, при котором на земле уже находился персонал, готовый оказать всю необходимую помощь раненым, как только вертолет благополучно приземлится.

Таким образом, как только военные определятся с выбором легкого вертолета и будет заключен официальный контракт наша армейская авиация, а особенно Силы специальных операций получат в свое распоряжение так нужную сейчас легкую и надежную и самое главное дешевую вертолетную платформу для выполнения широкого круга задач. Ведь кроме участия в боевых операциях такие аппараты вполне могут использоваться и как, например, учебные в летных училищах и патрульные у пограничников.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»

Tags: вертолеты, вооружение, ВСУ, НАТО, Украина

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