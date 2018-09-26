Тотальная чистка рядов. «Единая Россия» ищет виноватых в провале региональных выборов

«Единая Россия» 9 октября озвучит свои выводы по итогам прошедшей региональной выборной кампании – секретарь генсовета партии Андрей Турчак не исключил кадровых решений на уровне партийных организаций и конкретных руководителей на местах.

По его словам, предварительный итог таков – негативный результат получен там, где кандидаты от власти брезговали встречаться с избирателями. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что в произошедшем есть лишь доля вины собственно «Единой России».

Кто виноват, и что делать? Разбор полетов проводит секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который отвечает в партии за идеологию и качественное обновление. Вывод по итогам единого дня голосования следующий – не все так плохо, как это пытаются представить некоторые.

По словам господина Турчака, по партийным спискам в заксобрания и на уровне административных центров «Единая Россия» получила 48%, по одномандатным избирательным округам – 72%. Но есть и серьезные недостатки. Кандидаты от ЕР не смогли получить положительный результат в регионах с низкой явкой и там, где соискатели высоких должностей брезговали говорить с народом и не проводили должного числа встреч с избирателем.

Пример тому – Хакасия, где за всю избирательную кампанию прошло 450 встреч. Между тем, в той же Якутии их состоялось 13,8 тыс. Теперь партийное руководство намерено мониторить выборный процесс и следить, чтобы партийцы не зазнавались и не отрывались бы от электората. Партия намерена все взвесить и наказать виновных, и господин Турчак не исключает кадровых решений. Иными словами, работать нужно, а не просто сидеть и ждать, что тебя выберут автоматически. Заявление секретаря генсовета «Единой России» – это то, что было сказано открыто и официально.

Между тем, в газете «Ведомости» появилась информация, что ЛДПР и КПРФ накажут за то, что их кандидаты взяли и победили на региональных выборах. В этом якобы есть нарушение политических договоренностей. «Коммерсантъ FM» обратился за комментарием к Дмитрию Пескову. Пресс-секретарь президента подобные инсинуации опроверг, но при этом отметил, что избранным губернаторам предстоит серьезная работа.

Подобное высказывание Пескова можно интерпретировать еще и так – попробуйте, господа-оппозиционеры, и покажите результат, а мы посмотрим, как это у вас получится; вы без нас никто.

На самом деле, информация о наказании системной оппозиции вполне может иметь под собой почву. В нынешней политической конструкции подобные партии, скажем так, не всегда рассматриваются как претенденты на серьезные должности.

Их дело – не победа, а участие. Их кандидаты могут занять тот или иной пост, но лишь там, где позволят, и при наличии той самой политической договоренности. Но наказывать их не за что – они же не виноваты, что главные выдвиженцы проиграли. Если им взять и отказаться от постов, так вообще получится анекдотическая ситуация. Куда тогда покатится рейтинг власти?

Политолог Глеб Павловский, по сути, согласен с Андреем Турчаком, – «Единая Россия» должна провести разбор полетов: «Ответственность, конечно, должны нести те, кто согласовывал непроходные кандидатуры, представляя их как оптимальные. Проигравшие – это, собственно говоря, такие гомункулусы, чучела из папье-маше, прошедшие по критериям администрации для «понятного человека». Вот «понятные люди» проиграли. Теперь надо найти виновных».

Кстати говоря, вина функционеров из «Единой России» тоже не очевидна: у нас роль партий в целом достаточно второстепенна. Протестное голосование прошло не против конкретно ЕР, или за коммунистов, или либерал-демократов.

Люди недовольны качеством жизни, которое ухудшается. В такой ситуации что-то не так в конструкции в целом. А «Единая Россия» – это лишь ее часть. Система требует перенастройки. Тем не менее, без крайнего тоже не обойтись. Оргвыводы должны последовать.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»