Как остановить стремление Венгрии аннексировать Закарпатье?

Сейчас для Украины крайне удачный момент для того, чтобы решить проблему с Венгрией за счет более сильных игроков. Идеи реваншизма слишком сильны в Венгрии и их необходимо остановить.

Отсутствие стратегии в том, как именно поступить с Венгрией, уже привело к своим результатам. Украина все время пыталась решить ситуацию на двустороннем уровне, но консультации с венгерской стороны отсутствуют. Между МИД двух стран сегодня вообще нет никаких коммуникативных связей, пишет на страницах «Нового Времени» политконсультант, президент Фонда национальных стратегий и сооснователь «Украинского институт будущего»Тарас Березовец.

Более того, я знаю, что венгерский посол отказывается от контактов на высшем уровне. Из Будапешта поступила команда удерживать паузу. А на глобальном уровне Венгрия очень сильно вредит интересам Украины. В первую очередь – блокирует сотрудничество по линии НАТО. Худшей ситуации уже и быть не может.

Поэтому нам необходимо полагаться на международные институты или сотрудничество на трехстороннем уровне между Украиной, Словакией и Румынией, правительства которых тоже весьма обеспокоены агрессивными реваншистскими планами венгерских властей. Нынешняя стратегия «давайте сами решим, давайте будем ждать компромисс» приводит только к ухудшению.

Выборы в Венгрии прошли с реваншистскими лозунгами. И Орбан по большому счету победил, в том числе благодаря жесткой антиукраинской риторике. Это поддержали избиратели его партии. В Украине полагали, что такая риторика будет звучать только до выборов, чтобы успокоить население, а потом все пойдет по умиротворенному сценарию. Ан не, не пошло. Наоборот – ситуация усугубилась.

Поэтому мы должны полагаться на сотрудничество на трехстороннем уровне и отдельно – с Брюсселем. Там сейчас, кстати, очень обозленные на Орбана и расстроены: его зять причастен к коррупционному скандалу с деньгами ЕС. Венгров уже лишили права голоса в Европарламенте, новые санкции последуют и в дальнейшем.

Безусловно, Украина может воспользоваться благоприятным моментом и подбросить в эту копилку претензии к Орбану. А заодно получить поддержку прежде всего со стороны Берлина и Парижа, которые сейчас горят желанием поставить на место Орбана с его политикой отказа от мигрантов, страшного давления на неправительственные организации, суды и свободу слова. Именно сейчас очень удачный момент для того, чтобы решить проблему за счет более сильных игроков.

На Генассамблею ООН, заседание которой проходит в эти дни, можно не рассчитывать: там просто говорильня. А последнее голосование относительно осуждения нарушения прав человека Россией в оккупированном Крыму продемонстрировало, что при голосовании много воздержавшихся стран. Против проголосовали только 13 стран – Россия и ее ближайшие союзники. Но большинство там ничего не интересует. В мире две сотни стран. И между собой у них всегда какие-то проблемы – другие же не хотят вклиниваться в эти внутренние споры. Поэтому сотрудничество по линии НАТО, ЕС является более действенным механизмом.

Конечно же, более забюрократизированным. Но ЕС, в сравнении с Генассамблеей, отличается оперативностью и молниеносностью реакции. В ООН могут быть только двусторонние консультации. Но сейчас Венгрия не в повестке дня Петра Порошенко на Генассамблее – он не намерен там даже упоминать об этом. Разумеется, наше постоянное представительство будет доносить точку зрения и информировать о происходящем. И судя по наблюдениям за работой Генассамблеи ООН, там все происходит медленно и неактивно. Именно там я был свидетелем подкупа голосов.

Например, когда России надо было признать независимость Абхазии и Южной Осетии, она покупала голоса разных стран, вроде Науру, просто тем, что вложила $20 млн инвестиций в развитие их порта. И с такими мелкими игроками нет смысла договариваться – они все равно проголосуют. Речь идет о геополитических «взятках»: с большими игроками нужно иметь более эффективную двустороннюю дипломатию. И последней не место в Генассамблее.

Что касается коммуникации Украины с жителями самого Закарпатья, то все очень запущено. Главная вина, с одной стороны, возлагается на правительство, которое ничего не сделало, чтобы укрепить проукраинские элементы и каким-то образом повлиять на рост сепаратизма на Закарпатье. Это провал правительственной политики. И будем откровенны, это также провал Министерства информационной политики, которое эту территорию вообще не контролирует и не мониторит. К тому же существуют очень серьезные претензии в адрес губернатора области. В общем, он ведет себя очень странно, и во многих ситуациях, как говорится, играет не на той стороне. А именно на стороне Венгрии.

Почему так? Потому что все силы брошены на Донбасс. Да, и даже Крым на повестке дня отошел на задний план. Абсолютное недопонимание и недооценка потенциальных возможностей противника.

Следует отметить, что планы Венгрии абсолютно реваншистские. Единственное, что их сдерживает, это НАТО и ЕС. Я более чем уверен, что если бы Венгрия не была членом этих организаций, которые бьют ее по рукам, вопрос сепаратизма в регионе уже встал бы на государственном уровне. То, что венгры создают должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, свидетельствует о том, что следующий этап – предъявление территориальных претензий.

Ситуация очень напоминает крымский сценарий. Кстати, консульство даже отказывалось называть цифры, но в работе над своей книгой об аннексии Крыма мне удалось выяснить, что к марту 2014 года именно крымчанам (не россиянам!) выдали по меньшей мере 120 000 российских паспортов. А это около 5% населения полуострова. Сценарий, который начала реализовать Венгрия в Закарпатье, точь-в-точь напоминает то, что делала Россия с Крымом. И я бы советовал незамедлительно обратить внимание на грозящую опасность и в ближайшее время необходимо принять конкретные административно-предупредительные меры. Вполне вероятно, Венгрия не решается на аннексию только из-за членства в НАТО и ЕС.

Тарас Березовец, «Новое Время»