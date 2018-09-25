Синод УПЦ МП потребовал от экзархов патриарха Варфоломея покинуть Украину

Московский клир отказывается от сослужение с иерархами Вселенского патриархата. Синод УПЦ МП так же протестует против законодательного переименования церкви в «русскую православную церковь».

25 сентября в резиденции предстоятеля УПЦ Московского патриархата на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось заседание Синода. Как сообщается на сайте церкви, на нем было принято решение приостановить сослужение с иерархами Вселенского (Константинопольского) патриархата.

«Экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви Московского патриархата», – говорится в решении и отмечается, что их деятельность является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир в Украине.

Также было принято обращение к Верховной Раде отказаться от законодательных намерений, имеющих целью «юридическую ликвидацию Украинской православной церкви Московского патриархата путем ее рейдерского захвата через смену названия».

Такими законопроектами Синод считает №4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), №4511 (об особом статусе религиозных организаций), №5309 (об изменении названия религиозных организаций).

Заседание Синода возглавлял митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; временные члены Синода: митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем; архиепископ Львовский и Галицкий Филарет, архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Напомним, что 14 сентября Синод Русской православной церкви тоже решил прекратить сослужение с иерархами Вселенского патриархата и участие в работе органов, которые возглавляют представители Вселенского патриархата.

Пресс-служба Синода УПЦ МП