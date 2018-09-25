Крымские оккупанты устанавливают деловые связи с донбасскими

Глава оккупированного Аксенов принимал у себя представителей донецкой оккупационной администрации. Стороны договаривались о деловых связях между оккупированными украинскими территориями.
Предводитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов предложил представителям ОРДО, которые приехали к нему в гости, поделиться с «республикой» продовольствием. Об этом он написал в Facebook.
По словам Аксенова, он провел встречу с «замглавы совета министров «ДНР» Владимиром Антоновым и «и.о. министра строительства и ЖКХ «ДНР» Сергеем Наумцом.
Сегодня провели важную встречу с заместителем Председателя Совета министров Донецкой Народной Республики Владимиром…
Опубліковано Сергеєм Аксеновим Вівторок, 25 вересня 2018 р.
Аксенов предложил им сотрудничество, в ходе которого оккупанты Крыма и ОРДО будут обмениваться товарами и услугами.
«Мы хотим предложить новый формат работы, при котором будет задействован промышленный потенциал «ДНР» и транзитные мощности республики Крым», – пишет он.
По словам главного крымского оккупанта, он и его сообщники подготовят позицию по товарным группам, в которых нуждается Крым и по обратным поставкам в ОРДО плодоовощной продукции, продукции сельского хозяйства и т.д.
Также Аксенов предложил помощь с оздоровлением детей и реабилитацией раненых боевиков.
«Мы должны реализовывать те планы, которые были у Александра Владимировича Захарченко», – отметил он.
«Украинско-Российское обозрение»