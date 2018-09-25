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Новости

Крымские оккупанты устанавливают деловые связи с донбасскими

«Украинско-Российское обозрение»
25 сентября 2018

Глава оккупированного Аксенов принимал у себя представителей донецкой оккупационной администрации. Стороны договаривались о деловых связях между оккупированными украинскими территориями.

Предводитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов предложил представителям ОРДО, которые приехали к нему в гости, поделиться с «республикой» продовольствием. Об этом он написал в Facebook.

По словам Аксенова, он провел встречу с «замглавы совета министров «ДНР» Владимиром Антоновым и «и.о. министра строительства и ЖКХ «ДНР» Сергеем Наумцом.

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Опубліковано Сергеєм Аксеновим Вівторок, 25 вересня 2018 р.

Аксенов предложил им сотрудничество, в ходе которого оккупанты Крыма и ОРДО будут обмениваться товарами и услугами.

На переговорах.

«Мы хотим предложить новый формат работы, при котором будет задействован промышленный потенциал «ДНР» и транзитные мощности республики Крым», – пишет он.

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По словам главного крымского оккупанта, он и его сообщники подготовят позицию по товарным группам, в которых нуждается Крым и по обратным поставкам в ОРДО плодоовощной продукции, продукции сельского хозяйства и т.д.

Также Аксенов предложил помощь с оздоровлением детей и реабилитацией раненых боевиков.

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«Мы должны реализовывать те планы, которые были у Александра Владимировича Захарченко», – отметил он.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: донбасс, крым, оккупационные власти, ОРДЛО, Россия, Сергей Аксенов, Украина

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