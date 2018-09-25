Принуждение к миротворцам. О предложения сделанных Волкером

ДФС, Станица Луганская, Мариуполь, уход российских войск и выборы — дорожная карта предложенная американским дипломатом Волкером для мирного урегулирования на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер озвучил российской стороне конкретный план введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Переизбрание президента Путина, – как он выразился в интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, – завершилось, пора и делом заняться. Не ждать выборов уже в Украине – еще один посыл американского дипломата Москве, прослеживающийся в интервью, ставшем своего рода дополнением ко всему им сказанному во время ежегодного форума «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

С учетом паузы в общении с российским визави – помощником президента РФ Владиславом Сурковым – за исключением переписки, интервью является фактической альтернативой этим контактам. И к нему в Москве явно отнеслись с особым интересом, если уж интервьюер отправился к спецпредставителю в далекую Аризону. Сразу заметим, что Курт Волкер не разочаровал.

Так, он детально прошелся по миссии «голубых касок», вплоть до пошаговой ее реализации. В частности, очертил круг стран, изъявивших желание отправить своих военнослужащих на Донбасс. И которые, как видится, прошли своеобразный отбор для соблюдения геополитического баланса, чтобы в Кремле не испытывали раздражения обилием представителей «враждебного» им Запада. Это Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.

«На мой взгляд, это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным», – пояснил Волкер, не назвав, правда, государства, относящиеся, по мнению Вашингтона, к «пространству СНГ».

Хотя здесь особо и гадать не приходится – это, конечно, же Беларусь, очевидно, Сербия, стремящаяся в ЕС и одновременно сохраняющая тесную связь с Москвой. На первый взгляд, еще можно было бы отнести к этой категории Турцию. Однако далеко не все так просто, особенно если учесть результат переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по сирийскому Идлибу. А вот скандал со штирийской свадьбой как раз говорит в пользу того, что именно Австрия имеет косвенное отношение к пресловутому пространству СНГ, точнее – к пространству Москвы, помня о том, что Вена начала закупать у СССР газ полвека назад.

Теперь что касается плана. Он не первый. Несколько ранее в прессе уже озвучивались основные положения одного из возможных вариантов. Во-первых, миротворцы должны участвовать в разведении сторон и сразу выйти к российско-украинской границе у Станицы Луганской и Новоазовска. Во-вторых, присутствовать на линии разграничения. В-третьих, затем зайти в малонаселенные районы. В-четвертых, после уже в Донецк и Луганск. Этот план россиянам не понравился, в том числе и потому, что по-прежнему никто не желает якшаться с марионетками в ОРДЛО.

Поэтому Волкер представил новый вариант, не менее детализированный, однако с той же сутью. Выглядит он следующим образом: «голубые каски» начнут сперва с обеспечения нормальной работы Донецкой фильтровальной станции, далее переходят в Станицу Луганскую и обеспечивают безопасность на КПВВ; после на очереди Мариуполь, который, как и раньше, остается лакомым куском для боевиков. После закрепления в этих трех пунктах Курт Волкер предлагает создать полноценную зону безопасности, заняться разминированием и, возможно, расширить свободу передвижения, а уже затем переходить в густонаселенные пункты (Донецк, Луганск, Макеевка и т.д.), откуда выйти на границу. Т.е. доступ к границам было решено задвинуть в конец списка, дабы Кремль был сговорчивее.

Параллельно, по словам спецпредставителя Госдепа, нужно заниматься созданием избирательной комиссии для проведения полноценных местных выборов с наблюдателями. На проверку списка избирателей, определение механизма, создание условий для нормальной избирательной кампании он отвел шесть месяцев. Но только после закрепления миротворцев и ухода российских сил.

Административную функцию на себя должен взять «легкий переходной механизм». И эта администрация должна быть временной, но не такой громоздкой как Аппарат Верховного представителя в Боснии и Герцеговине, существовавший там 20 лет. По словам Волкера, это должен быть офис Верховного представителя ООН, который подчиняется генсеку Организации Объединенных Наций. Возможно в связке с ОБСЕ.

Важно и то, что Волкер в очередной раз отверг российскую идею с «выборами» в «ЛДНР», равно как и любую возможность диалога непосредственно с главарями. Это при том, что Венедиктов в тон кремлевских тезисам продвигал тезис о том, что, мол, «выборы» выкристаллизируют людей, с которым можно говорить. И приводил в пример Ясира Арафата и талибов в качестве террористов, ставших политиками; и даже вспоминал Александра Захарченко, подписавшегося под Минскими соглашениями.

Волкер все эти удочки достаточно прямолинейно перерубил: представители «ЛДНР» – не стороны соглашений и ставили свои «крестики» в пустых полях; выборы должны проходить согласно Конституции Украины. «Так называемые народные республики не имеют местной легитимности, – подчеркнул дипломат. – Они не согласуются с минскими соглашениями. Они не согласуются с Конституцией Украины и созданы в условиях оккупации и отсутствия общей безопасности. Это более широкий принцип международного права, согласно которому невозможно провести выборы».

Общаться есть смысл с Россией и только с ней. «Нет, я говорю, что мы должны вести переговоры непосредственно с Россией. В настоящее время россияне контролируют ситуацию в области безопасности. Они контролируют военные силы. Они контролируют политические структуры», – добавил Волкер.

Таким образом, Вашингтон дает понять Москве, что никто не намерен принимать передел власти в фейковых республиках из-за ликвидации одного из местных главарей как повод для отсрочки в переговорном процессе. Что Москва явно хочет использовать, чтобы дотянуть до выборов в Украине, уповая на реванш прокремлевских сил.

Нет. Исходя из месседжей Волкера, в Штатах не только прекрасно понимают, кто кукловод «ЛДНР», но и не постесняются сдать все пароли и явки россиян на Донбассе. Отвечая на утверждение (вопросом это трудно назвать) Венедиктова, о российских войсках на востоке Украины («Но данных о том, что там русские войска у меня на самом деле нет. Военные советники – наверное, да»), подчиненный Майка Помпео заверил, что Соединенные Штаты располагают обширной информацией «о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники,…которым платит Россия».

Волкер дал понять, что юлить у Кремля уже не выйдет. Пан или пропал. Или Россия соглашается на конкретику относительно миротворческой миссии, или…Ну, что же, от санкционной политики Вашингтон не намерен отказываться, как и от поддержки, включая военную, Украины. А озвученный спецпредставителем Госдепартамента план по Донбассу является своеобразной провокацией, или, точнее, принуждением России к даче четкого ответа на четко поставленный вопрос.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»