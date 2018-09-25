Поклонская пожаловалась в ЕСПЧ на украинские суды и генеральную прокуратуры

В своей жалобе Поклонская утверждает, что ее адвокатов не допускают к ознакомлению с материалами дел, которые возбуждены против нее Генеральной прокуратурой Украины .

Адвокат экс-руководителя так называемой «прокуратуры» аннексированного Крыма Натальи Поклонской, подозреваемой в госизмене, подал в Европейский суд по правам человека жалобу о «нарушении права на справедливый суд в Украине». Об этом сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на ее защитника Максима Могильницького.

Так, по его словами, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры», которое представляет интересы Поклонской, получило письмо из Страсбурга, в котором сообщается о регистрации жалобы в Европейском суде.

«В частности, мы проинформировали ЕСПЧ о недопуске адвокатов к материалам дела, о нежелании ГПУ признавать полномочия защитников, а также о других грубых нарушениях прав человека на защиту», – написал адвокат в Facebook.

«Не забыли указать и на явные признаки наличия в этом деле политических мотивов, а также на прямые нарушения столичным Печерским судом Конвенции в ходе принятия решения о заочном следствии в отношении госпожи Поклонской», – добавил он

Отмечается, что ранее адвокат Натальи Поклонской и так называемого «главы правительства Крыма» Сергея Аксенова Максим Могильницкий заявлял, что его подзащитные не явятся на суд на материковой части Украины из-за «политического характера дела».

Как сообщалось, в апреле 2018 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Владимира Константинова и других бывших чиновников АР Крым по фактам государственной измены.

Поклонская, которая ранее работала в органах прокуратуры Украины, давно имеет гражданство РФ. Она была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией. Весной 2014-го ее назначили «прокурором» оккупированного полуострова. Поклонская активно участвовала в качестве обвинителя по делам против крымских татар, Меджлиса и проукраинских активистов.

В 2016 году Поклонскую избрали в Госдуму РФ от путинской «Единой России». При этом Украина не признала законность проведения этих выборов из-за голосования в аннексированном Крыму.

Против Поклонской расследуются два уголовных дела: о госизмене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

«Крым.Реалии»