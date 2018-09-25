СБУ вывезла в Украину еще одного представителя оккупационной администрации ОРДО

Имя вывезенного «министра «ДНР» в СБУ не назвали, однко есть предположение что речь идет Алию Камара, который более трех лет провел в Донецке «на подвале».

В ходе спецоперации контрразведки Службы безопасности с временно оккупированной территории Донецкой области был вывезен бывший «министр агропромышленности «ДНР». Об этом сообщается на сайте СБУ.

В сентябре 2014 года он присоединился к боевикам в составе так называемого «Индустриального оплота Донбасса». Он занимался поставкой в ОРДО удобрений, горюче-смазочных материалов, закупкой зерна и продукции сельского хозяйства.

Затем по предложению главаря «ДНР» Александра Захарченко он возглавил «министерство агропромышленной политики и продовольствия». Под кураторством российских спецслужб «министр» обеспечивал формирование штата и функционирование фейкового ведомства. Среди прочего, он также «санкционировал» доставку на оккупированные территории грузов так называемого «гуманитарного конвоя».

«Из-за конфликта с Захарченко на почве перераспределения награбленного «министр» был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был заключен в тюрьму своими же соратниками», – отмечается в сообщении.

Оказавшись на подконтрольной Украине территории, в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 УК он сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности «ДНР», фактах причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения госимущества, разрушения инфраструктуры и других преступлений российско-террористических войск.

Имя «министра» в сообщении не указывают. «Українські Новини» утверждают, что речь идет об Алию Камара, который более трех лет провел в Донецке «на подвале».

Напомним, накануне СБУ обнародовала перехват разговора о смене власти в Донецке после гибели главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Первый разговор состоялся между советником Захарченко Александром Казаковым и Дмитрием Трапезниковым, который около недели исполнял обязанности главаря «ДНР». Судя по записи, Трапезников знал, что его могут поменять на Дениса Пушилина. В тот же день Трапезников говорил с Пушилиным о предстоящем увольнении «министра» Александра Тимофеева (Ташкент) и задержании Казакова, «чтобы он не мутил воду». На следующий день стало известно, что и Тимофеев, и Казаков бежали в Россию.

Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа. Он возглавлял российскую оккупационную администрацию в Донецкой области с 2014 года. После этого его обязанности временно исполнял Трапезников, а 7 сентября главарем «ДНР» назначили Пушилина.

В конце августа Украина эвакуировала из ОРДО завербованного «министра ДНР» Юрия Лекстутеса.

СБУ