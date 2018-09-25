Закарпатский чардаш на паспортах. Как обуздать политику Венгрии в Украине

Москва и Будапешт в вопросе посягательства на Украину во многом похожи. Поэтому схожи и методы их работы против Украины, а следовательно и контрмеры должны быть аналогичными…

Распространенное агентством «Укринформ» видео, на котором зафиксировано, как граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово присягают Венгрии, добавило напряженности в двусторонние межгосударственные отношения. Но само действо не было сенсацией, пишет на страницах «Фокуса» публицист, журналист Юрий Божич.

То, что Будапешт раздает на Закарпатье паспорта, давно уже стало секретом Полишинеля. Счастливчиков уже примерно сто тысяч человек. Однако новшество в другом: венгерский консул на этот раз пойман с поличным. На видео он советует свежеиспеченным «двойным гражданам» скрывать этот отрадный факт от украинских властей. Иными словами, дипломат осознает, что нарушает законы страны, в которой он выполняет свою высокую миссию.

Но это его не останавливает, как вора не останавливают заборы, замки и наличие сигнализации. Если он дока в своем деле. Либо по каким-то соображениям уверен в собственной безнаказанности.

То, что консула нужно высылать из страны, сомнений нет. Пусть он, как выразился глава украинского МИДа Павел Климкин, отправляется «выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее». Вопрос лишь – остановит ли данный шаг те процессы, которые уже запущены на Закарпатье? И что нужно иметь в виду, пытаясь противостоять им?

Инцидент с распитием шампанского и проникновенными словами присяги: «Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог», – всего лишь звено в цепочке довольно действий, которые демонстрирует Будапешт на Закарпатье. И вряд ли последнее, если судить по его реакции.

Вместо того, чтобы найти дипломатические формулировки, типа: «венгерская сторона считает необходимым конструктивный диалог по данному вопросу» и т.п., – Будапешт играет политическими бицепсами. Обещает, например, в случае высылки венгерского консула предпринять «дальнейшие меры по замедлению европейской интеграции Украины».

Разговор с позиции силы стал почти традиционной манерой поведения для венгров. Создается впечатление, что они все время проверяют: проглотит украинская сторона по-тихому очередную горькую пилюлю или поднимет шум. В последнем случае глаза венгерских государственных деятелей источают прямо-таки ангельское недоумение: мол, чего они там, в Киеве, так переполошились? Проблема-то яйца выеденного не стоит. Какой сепаратизм? Какое вмешательство во внутренние дела?

Вот недавний пример. В начале августа стало известно, что в венгерском правительстве создали должность «куратора Закарпатья». Звучит она так: «Уполномоченный министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна». Украина возмутилась: По какому праву вы тут, на нашей территории, хозяйничаете? Этак и Россия, как выразился один из украинских чиновников, может назначить какого-нибудь «уполномоченного» для каких-то восточных областей… Будапешт изобразил невинность и пообещал название должности изменить.

Да, Венгрия не располагает такой армией, какая имеется у РФ. И представить себе «зеленых человечков» в мадьярской форме где-нибудь в Виноградове сложно. Однако очень многое в действиях Москвы и Будапешта похоже. Прежде всего, пренебрежительное отношение к украинскому праву.

Россия в 2014-м году плевать хотела на то, что референдум о выходе региона из состава Украины – вещь, законодательно невозможная. По крайней мере, в том виде, в каком это было реализовано в Крыму. Полуостров нагло прихватили, как чужой, но привлекательный чемодан. Потерли руки. Рассказали о скрепах.

Венгрия сегодня точно так же плюет на то, что в Украине не существует двойного гражданства. Еще и поучает: вы же в ЕС хотите. Ну так будьте европейцами, оформите возможность получения второго паспорта. Это общая практика для стран Старого Света. Но, во-первых, не общая. К примеру, в Австрии и Словакии существует запрет на множественное гражданство. И в последней, где проживает полмиллиона венгров, запрещено получение венгерского паспорта под угрозой четко прописанной процедуры наказания.

А во-вторых, даже если бы Украина одна-единственная шла не в ногу с ЕС, это все равно не могло быть поводом для того, чтобы действовать в отношении нее с проворством рыцаря плаща и кинжала.

Хотите – убеждайте Киев в необходимости введения второго (третьего, двадцать пятого) гражданства. Хотите – ставьте барьеры на пути в Евросоюз. Но пока у нас поменяется закон (а это прерогатива Верховной Рады Украины, а не Национального собрания Венгрии), раздача «слонов, наибов» и венгерских паспортов – это вмешательство во внутренние дела страны. И Киев просто обязан реагировать на это жестко. О каких бы благих намерениях венгерская сторона в этой ситуации ни рассказывала.

В конце концов, ползучий сепаратизм в виде развеселого паспортного чардаша ненамного лучше того, что въезжает на танке и с «калашом» в руках. Другое дело, что забота о нацменьшинствах должна укорениться в культурной политике внутри Украины и отвечать международным стандартам. И если Венецианская комиссия делает заключение о том, что новый украинский закон об образовании несет в себе элементы дискриминации, на это следует реагировать – оперативно и с пониманием последствий. Зачем лишний раз давать тому же Будапешту повод бороться за идеалы «венгерского мира» на украинской территории?

Москва и Будапешт в вопросе посягательств на Украину похожи вот еще чем. В конфликте с Киевом они оба имеют адресатом еще одну сторону – Вашингтон. Кремль в свое время вступил в явное противостояние с Белым домом, расписав и воплотив сценарии в Крыму и на Донбассе. У Орбана – цель иная. Он хочет стать партнером Трампа в Евросоюзе, с которым у нынешнего президента США отношения довольно сложные.

Ради того, чтобы вклиниться в образовавшийся зазор, венгерский премьер готов даже дистанцироваться от Москвы. Последние заявления Будапешта – например, о том, чтобы не продлевать антироссийские санкции ЕС автоматически – не должны вводить в заблуждение. За последний год Венгрия сделала целый ряд шагов для того, чтобы оставить вакантным место самой пророссийской страны Европы кому-то другому. После покушения на Скрипаля 9 из 28 стран Евросоюза не стали высылать российских дипломатов. Однако Венгрия не была в их числе.

Во время избирательной кампании в парламент Орбан довольно рьяно эксплуатировал антироссийскую риторику. Отчего даже пострадал евродепутат оппозиционной партии Jobbik Бела Ковач. Его называли российским агентом еще в 2014-м, однако официальные обвинения предъявили как раз накануне выборов. Наконец, во время июльского саммита НАТО в Брюсселе Орбан назвал Россию угрозой для Европы.

Все эти действия не имели бы смысла, если бы не цель, которой они служат: привлечь внимание администрации США. Задружить с Вашингтоном. Даже конфликт с Украиной в определенной степени служит тому же: получить возможность обсудить его в Белом доме. А по ходу – стать его партнером в Европе. Но при таких раскладах и Киеву никуда не деться от того, чтобы перенести украинско-венгерскую дискуссию поближе к апартаментам Дональда Трампа.

Украине вряд ли удастся в ближайшие годы стать ключевым партнером Вашингтона в регионе, таким, каким является Израиль на Ближнем Востоке. Но в нашей ситуации есть и повод, и основание к этому стремиться. Как есть резон вести себя в некоторых случаях с той же степенью жесткости, с какой это делает Тель-Авив, когда его соседи проявляют агрессию. Речь не идет о применении военной силы. Достаточно будет пристального внимания ко всему тому, что делают наши ближайшие соседи в Европе, и сильных дипломатических шагов. Плюс дружбы с Вашингтоном, который в Украине нуждается уж во всяком случае не меньше, чем в Венгрии.

Юрий Божич, «Фокус»