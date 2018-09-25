Прогнуться под Путина. Как Лукашенко отворачивается от Украины

Причем речь не только о взаимной торговле – пострадают и чисто «человеческие» отношения между странами. Беларусь судя по всему идет на серьезные уступки России.

В первый же рабочий день после встречи с Владимиром Путиным, прямо утром в понедельник, 24 сентября, Александр Лукашенко собрал силовиков на совещание. Он рассказал им перед телекамерами о задержании крупного нелегального арсенала стрелкового оружия, после чего предписал укрепить границу с Украиной, пишет на страницах «Деловая Столица» Денис Лавникевич. Что интересно, первое на самом деле никак не связано со вторым.

Отгородиться от Украины

«Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», – заявил белорусский президент государственному секретарю Станиславу Засю и главе Госпогранкомитета Анатолию Лаппо.

Им Лукашенко пересказал недавний доклад министра внутренних дел Игоря Шуневича о найденном нелегальном арсенале.

«Они задержали человека, у которого арсенал: пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее, – привел подробности Александр Лукашенко. – Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной. Нужна там численность пограничников? Нужна. Давайте посмотрим. Туда сотню, туда тысячу… Без всяких начальников. Начальников должно быть по минимуму».

Речь шла о задержанном в сентябре начальнике ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леониде Штейне. В его машине нашли целый арсенал – тюнингованный автомат Калашникова, пистолеты Макарова и ТТ, неизвестная винтовка, ручные гранаты, взрывпакеты. Возбудили уголовное дело, потом в квартире Штейна, гараже и служебном кабинете изъяли два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, 2 кг взрывчатки и около 10 тысяч патронов разного калибра.

Проблема в том, что ни малейшего отношения к Украине эта история не имела. Однако каждый раз, когда в Беларуси кризис, когда нужно прижать оппозицию или поднять президентский рейтинг, силовики сразу, как на заказ, «обнаруживают» то каких-то украинских боевиков, то белорусских, но прошедших обучение «в тренировочных лагерях в Украине», то вообще «джипы с оружием из Украины» через границу прорываются. Вот только ни одного уголовного дела по описанным сюжетам общественность так и не увидела. Только страшилки по телевизору.

«Скорее всего, одно из главных условий, озвученных в ходе переговоров один на один Путина и Лукашенко, – радикально понизить градус белорусско-украинских отношений, – сказала в комментарии для «ДС» белорусский политик, глава гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач. – Причем любых отношений: политических, экономических, военно-технических. Москву слишком сильно задевало то, что Лукашенко не признал аннексию Крыма, что он ездил на инаугурацию Порошенко, но не ездил к Путину, что Беларусь продает очень много всего, нужного Украине».

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась после совещания у Лукашенко сообщил журналистам, что численность белорусских пограничников будет увеличена за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств.

«У нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование президента принято к исполнению, – сказал он. – Назрела объективная необходимость. Нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач».

Зась отметил, что в первую очередь будут усилены заставы на границе с Украиной, «чтобы обеспечить своевременное реагирование», в разеных количествах – от 3-5 до 8-10 человек. Кроме того, сообщил секретарь белорусского Совбеза, в органах погранслужбы на границе с Украиной будут воссозданы специальные боевые подразделения – маневренные группы.

Он напомнил, что с 2014 г. было создано более 20 новых пограничных застав и постов: «Из них 18 – на украинской границе, был сформирован Мозырский погранотряд. Такая работа должна быть продолжена».

«Понятно, что резкое усиление пограничного контроля ударит по двум сферам: по туризму и по малому приграничному движению, то есть по общению родственников в Полесье, где граница прошла по испокон веку соседствовавшим селам, – говорит Ольга Карач. – Ну и белорусы будут намного меньше ездить в Украину. Тут и так порой по 3-4 часа на границе стоишь, а что будет после «усиления» – не хочется даже думать».

Украинцы в Беларуси – проблема для Москвы

По неофициальной информации, в Сочи на переговорах белорусского и российского президентов была также затронута тема украинцев, которые бежали в Беларусь от конфликта на востоке своей страны. Сегодня в Беларуси – 160 тыс. мигрантов из Украины, которые перебрались в 2014-2016 гг., получили документы по упрощенной схеме и были расселены и трудоустроены. Тем не менее их юридический статус не определен, они не беженцы, а непонятно кто. Лукашенко в 2014 г. просто сказал: «Из Украины принимаем всех» – это и стало инструкцией для вертикали власти.

Но юридически вопрос о статусе мигрантов так и не был решен. Буквально единицы из них получили политическое убежище. А многие граждане Украины свыше зарегистрированных 160 тыс. до сих пор находятся в Беларуси полностью нелегально.

Частью переселенцев из Украины белорусские власти компенсировали традиционную нехватку специалистов на селе – врачей (и другого медперсонала), учителей, механизаторов, агрономов и животноводов, строителей и т.д. Но очень много осталось «неприкаянных» – тех, кто не нашел себя в белорусских условиях, либо трудоустроился в теневом секторе. Все это очень не нравится россиянам, которые считают, что в условиях открытой белорусско-российской границы украинским нелегалам ничто не препятствует отправиться в Россию, в том числе – с недружественными намерениями.

Так что вполне можно ожидать, что теперь белорусские власти заявят украинским переселенцам что-то вроде: «Мы вас от войны спасли, жилье и работу дали, теперь у вас на родине все спокойно, пора и честь знать».

Газ, дизтопливо, бензин… база

После встречи в Сочи в Украине уже прошла волна подорожания сжиженного газа. Теперь ожидается подорожание всего моторного топлива и его возможный дефицит. Напомним, что поставками из Беларуси обеспечено 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива, это главный поставщик (40,31%) моторного топлива для Украины.

За первое полугодие 2018-го продажи сжиженных углеводородных газов (СУГ) из Беларуси в Украину выросли на 35% – до 258 тыс. тонн. Уже в мае железнодорожный экспорт СУГ из России в Беларусь увеличился до рекордных 107,375 тонн – это с примерно 20 тыс. тонн в месяц в 2016-м. Значительная часть этого объема еще летом сразу перенаправлялась в Украину по «серым» схемам.

Но теперь Кремль «прикрутил краник». Москва и Минск установят индикативный баланс по углеводородам на 2019 г., прочие поставки будут запрещены. В правительстве РФ это объяснили «быстрым ростом реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину».

Наконец, Минск и Москва вернулись к вопросу о российской военной базе в Беларуси. Напомним, что в ходе недавнего визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда предложил США создать на польской территории постоянную военную базу, разместить там американскую танковую дивизию. Наблюдатели в Минске уверены: эта идея польского руководства стала предлогом для давления Москвы на официальный Минск с целью размещения российских войск. Напомним, что в 2014-2015 годах договоренность о российской базе была почти достигнута – но потом Лукашенко «дал задний ход».

Сегодня ВС РФ на территории Беларуси имеют два военных объекта (не военные базы): «Антей» и «Волга»: радиолокационная станция и узел дальней связи ВМФ. Их срок бесплатного пребывания на белорусской территории истекает в 2020 г., и российские военные настаивают на продлении.

Но в ведомстве Сергея Шойгу хотят также разместить в Беларуси полноценную российскую военную базу, с авиацией, танками и пехотой. По неофициальной информации, после переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ – народу это будет подано как ответ на появление военной базы США «Форт Трамп» в соседней Польше. Но Украине такой объект у ее северной границы доставит куда больше хлопот, чем Польше.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»