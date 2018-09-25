В России вновь заговорили о военной базе в Беларуси

Распространяется неофициальная информация о якобы достигнутой договоренности между Путиным и Лукашенко о размещение в Беларуси российских военных баз.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко, возможно, согласится на создание военной базы РФ в своей стране. Об этом пишет «Росбалт», отмечая, что это неофициальная информация.

Первые переговоры Путина и Лукашенко в Сочи состоялись 22 августа, вторые, с участием членов правительств, – 21 сентября. «Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры, но результативные», – сказал Лукашенко, вернувшись с последней встречи.

По версии Росбалта, в Сочи решалась судьба «углеводородной субсидии», которую Минск годами получал от Москвы, так как летом Россия решила резко ограничить беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь.

Москва требует от Минска компенсации за прошлый реэкспорт топлива в Украину, Польшу и Прибалтику, а также замораживает выдачу кредитов (в общей сложности на $1,4 млрд).

«Неофициальные источники сообщили, что в Кремле возобладала позиция «хватит кормить неблагодарный Минск» – и было решено, что отныне все российские экономические преференции белорусское руководство должно будет возмещать встречными шагами в политической сфере. Прежде всего – в том, что касается белорусско-российской интеграции», – говорится в статье.

«Из неофициальных источников уже известно, что если по поставкам сырой нефти Москва еще готова договариваться с Минском, то вопрос о реэкспорте российских углеводородов закрыт», – пишет также Росбалт.

По мнению издания, в Кремле как «компенсацию» за многолетнюю помощь Беларуси могут рассматривать: прекращение реэкспорта российских углеводородов в Украину, Польшу и страны Балтии; «заморозку» отношений с Западом; сокращение торговли и сотрудничества с Украиной; передачу ГТС; размещение военной базы РФ в Беларуси и т.д.

Сейчас ВС РФ на белорусской территории имеют два военных объекта (не базы): «Антей» и «Волга». Это станция обнаружения ракетных пусков и узел дальней связи с подводными лодками. Срок их бесплатного пребывания истекает в 2020 году, РФ хочет продления.

Важным в Минобороны России считают и размещение в Белоруссии полноценной военной базы РФ, с авиацией, танками и пехотой. Официальный Минск не раз отказывался от такого.

«По неофициальной информации, после переговоров в Сочи Минск не будет возражать против создания военной базы РФ – народу это будет подано как ответ на появление военной базы США «Форт Трамп» в соседней Польше», – пишет Росбалт.

В свою очередь, «КоммерсантЪ» пишет, что с 2019 года в России вступает в силу налоговый маневр (сокращение экспортных пошлин на нефть при росте НДПИ) – и Беларусь настаивает на компенсации подорожания российской нефти для местных НПЗ.

«Собеседники «КоммерсантЪ» с российской стороны отмечали, что компенсации именно для НПЗ быть не должно, а речь может идти о выделении новых госкредитов Минску или иной подобной «счетной помощи», – пишет это издание.

«Росбалт»