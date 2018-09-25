Почему выборы в Украине ничего не меняют. Европейский взгляд н проблемы государства и общества

Украина входит в избирательный сезон и возникает вопрос к претендующим на пост президента и места в парламенте: готовы ли они к решению вызовов стоящих перед страной?

Его начал Петр Порошенко – президент страны с 2014 года. В своей речи, полной риторики и обещаний, на ежегодной конференции YES громко пообещал, что «в следующем году соберутся в Ялте». Об этом пишет на страницах «Carnegie Europe» старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги и главный редактор блога «Стратегическая Европа» Джуди Демпси, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Порошенко получил теплые аплодисменты за эти слова. Но кто в аудитории поверил, что Россия собирается прекратить аннексию Крыма и позволит Украине вернуть свою территориальную целостность?

К слову, этот конфликт, который продолжается до сих пор на Востоке Украины, сейчас не слишком освещают в украинских медиа. Зато людей волнует извечная коррупция, а заодно спад уровня жизни в стране. Настолько, что по меньшей мере половина электората без понятия, за кого голосовать. Здесь чувствуется усталость и цинизм по отношению к старым лицам – Порошенко и его заклятый соперник, Юлия Тимошенко, в прошлом премьер-министр, будут участвовать в гонках.

Около 17% избирателей сказали, что могут отдать голос певцу Святославу Вакарчуку или актеру-комику Владимиру Зеленскому. Здесь давно жаждут кого-то нового, кого-то молодого, кого-то, кто мог бы завершить трансформацию страны, где доминируют олигархи.

Кандидаты, уже бросившие свою шляпу на ринг, не кажутся готовыми принять на себя этот огромный вызов. Ведь власть олигархов до сих пор остается слишком сильной, чтобы ее разрушить. Только постоянное давление со стороны европейцев – особенно МВФ – способен положить конец токсичной «олигархии», мешающей модернизации Украины.

Да, война в Донбассе истощает и дорого обходится в плане человеческих и финансовых ресурсов. Этот длительный конфликт служит отвлекающим маневром в пользу России, планирующей усилить дезинформационную войну на фоне предвыборной кампании.

Неизменная власть и влияние олигархов также играет на руку России – прежде всего потому, что там стремятся защитить свои вотчины и притормозить реформы, которые примяли бы российскую власть. Последнее, чего хочет Кремль, это открытая, демократическая, основанная на верховенстве права и процветающая Украина, интегрированная в евроатлантические структуры ЕС и НАТО. Олигархи и старая гвардия стоят на пути завершения трансформации Украины.

До сих пор ЕС (особенно Германия) и США поддерживали Украину. Но именно роль МВФ оказалась наиболее эффективной. Фонд был непреклонен в своей критике существующей коррупции, политического вмешательства в судебные процессы и слабой роли верховенства права в Украине. Рядом с критикой было еще одно мощное средство: деньги.

Украина нуждается в одобрении МВФ, чтобы получить большой пакет помощи – 17,5 млрд долларов. МВФ был настроен предоставить транш в 2 миллиарда только после того, как Порошенко наконец согласился учредить так называемый Антикоррупционный суд.

Важность этого суда трудно переоценить. Судьи должны быть абсолютно независимыми и выбранными группой международных экспертов. За деятельностью суда также должны присматривать, чтобы предупредить политическое влияние или взяточничество.

Не то, что бы прежде не было попыток побороть коррупцию посредством институций. И каждая подвергалась политическому вмешательству на самом высоком уровне или боролась за отстаивание своей независимости. Да, сейчас настойчивость МВФ и основание нового суда может убедить скептическую публику, что верховенство права и подотчетность возьмут верх. Но суд пока не может ослабить влияние олигархов – включая Порошенко – над медиа.

Сторонники президента недавно пытались взять под контроль новостной канал 112. Когда они потерпели поражение, то основали собственную пропрезидентскую новостную точку под названием Прямой. А заодно урезали и финансирование общественного телевидения. «Там перестали быть предвзятыми в пользу правящих сил, пришедших к власти после революции достоинства в 2014 году», – утверждает Тадеуш Ивански из Центра восточноевропейских исследований в Варшаве.

Другие медийные корпорации также в руках олигархов – таких как Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Короче говоря, не рассчитывайте на справедливое и независимое освещение выборов.

Большее беспокойство у журналистов вызывает попытка администрации президента законодательно присмирить (исходя из соображений безопасности) критику президента и правительства. Молодые журналисты сказали мне, что администрация стремится навязать им патриотическое, некритическое видение.

Сложно надеяться, что новый суд сможет разбить этот пуповинный узел между олигархами и политиками, если политики до сих пор будут продолжать защищать олигархов, а последние – финансировать политиков. Завершение трансформации Украины будет в основном зависеть от активности общественного сектора, постоянного подталкивания со стороны Запада и молодого, незапятнанного поколения.

Джуди Демпси, «Carnegie Europe»