Одесса на пути в лихие 90-е. Криминал рвется к реальной власти на местах

Покушение на Олега Михайлика – еще один пример того, насколько ситуацию во многих городах Украины контролирует криминалитет.

Как ни прискорбно это признавать, покушение на одесского активиста не является исключением. Подобное происходит чуть ли не каждую неделю в разных регионах, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

И уже не секрет, что должностные лица, представители суда, органов местного самоуправления и структур безопасности ходят на совещания к лидерам криминального мира. В отдельных регионах криминальные авторитеты начинают вмешиваться и в политику.

«Лихі 90-ті» повернулись. Замах на Олега Михайлика в Одесі – ще один приклад того, наскільки ситуацію у багатьох містах… Опубліковано Романом Безсмертним Понеділок, 24 вересня 2018 р.

В противодействии криминалитету украинское государство, к сожалению, выглядит очень слабым.

Правоохранители начинают активно действовать только после огласки в обществе и фактически под давлением граждан. Это еще раз свидетельствует о том, что общество опережает власть, а государство не способно защитить людей.

Что надо сделать?

Во-первых, принять закон об оружии, который бы контролировал его оборот и использование.

Во-вторых, создать систему территориальной обороны, которая бы взяла на себя отдельные функции противодействия криминалитету.

В-третьих, увеличить количество полиции на местах. А в отдельных регионах должны начать работать специальные подразделения прокуратуры.

Если систему безопасности не изменить кардинально, ситуация будет ухудшаться. Если у власти не хватает воли осуществить эти изменения, такая власть должна уйти.

Роман Бессмертный, Facebook