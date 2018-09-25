Украинские военные корабли флота на Азовском море вошли в Мариупольский порт

Совершившие морской переход из Одессы до Бердянск корабли «Донбасс» и «Кореец» сегодня утром, в сопровождение бронекатеров «Кременчуг» и «Лубны», вошли в порт Мариуполя.

Поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» пришли в Мариуполь вечером 24 сентября. Вместе с ними пришло два малых бронированные артиллерийские катера P177 «Кременчуг» и P178 «Лубны», сообщает «Український мілітарний портал».

Во время движения судов была информация о присутствии неподалеку российских плавсредств, но они шли «на большом расстоянии», отмечает портал.

20 сентября украинское поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» вышли из Одессы в Бердянск, чтобы стать основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

22 сентября российские пограничники аннексированного Крыма заявили, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в «исключительную экономическую зону России», потому их «сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ».

После обеда в воскресенье, 23 сентября, «Донбасс» и «Корец» прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Россией Крым (так называемый «Крымский мост»).

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявило, что российские самолеты летали над украинскими кораблями, еще и на «предельно низких высотах» и с опасным приближением.

«Український мілітарний портал»